Quiénes llevan la cruz que encabeza la Peregrinación de los Pueblos junto a la Virgen

Quiénes llevan la cruz en la Peregrinación de los Pueblos.

La cruz que encabeza la Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná, junto a la imagen de la Virgen, puede ser llevada por distintos fieles durante el recorrido de 90 kilómetros. Así lo explicó a Elonce una de las mujeres que participó de esta tarea durante la 44ª edición de la manifestación religiosa, que comenzó este viernes desde la ermita de Schoenstatt, en Hasenkamp.

(Foto: Gastón Vera).

La peregrina contó que quienes deseen portar la cruz pueden acercarse a los cadetes encargados de coordinar la caminata y solicitar participar durante un tramo. De esta manera, diferentes personas tienen la posibilidad de acompañar la imagen de María desde un lugar especial.

“Lo único que hacemos es coordinar. Un grupo de peregrinos que quiera, en algún momento puede acercarse, pide permiso a los cadetes y pasa y puede cortar un momento. Es coordinar un poco el ritmo de la caminata, nada más”, explicó a Elonce.

Un pedido especial por la salud mental de los jóvenes

Durante el diálogo con Elonce, la mujer también compartió las intenciones personales que la acompañaron en esta nueva edición de la peregrinación, entre agradecimientos familiares y pedidos por quienes atraviesan dificultades.

(Foto: Gastón Vera).

“Agradecimiento. En primer persona, agradecimiento por la familia, por mis hijas, mis nietos, por la salud, por tener trabajo”, expresó al referirse a los motivos que la llevaron a participar de la manifestación de fe.

Sin embargo, destacó especialmente su preocupación por la salud mental de los jóvenes y de otras personas que enfrentan situaciones difíciles. “Y en peticiones, pedir por todos aquellos jóvenes y por todas aquellas personas que hoy están pasando por ahí por algún problema de salud, más que nada mental, que lamentablemente se ve que crece día a día en todos lados, en todos lados”, manifestó.

(Foto: Gastón Vera).

Miles de fieles recorren los 90 kilómetros

La 44ª Peregrinación de los Pueblos comenzó este viernes y culminará el sábado en el Santuario de La Loma, en Paraná, bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”.

(Foto: Gastón Vera).

La caminata, que se realiza desde 1983, reunió nuevamente a miles de personas de Entre Ríos y otras provincias, quienes avanzaron entre oraciones, agradecimientos y pedidos personales.

Elonce acompaña el recorrido y recoge testimonios de los peregrinos, que comparten sus historias y los motivos que los impulsan a participar de esta tradición religiosa.

(Foto: Gastón Vera).

(Foto: Gastón Vera).

(Foto: Gastón Vera).