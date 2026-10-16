La Liga Concordiense de Fútbol celebró sus 100 años con una emotiva gala en el Teatro Odeón

REDACCIÓN ELONCE
La Liga Concordiense de Fútbol celebró su centenario con una gala en el Teatro Odeón. Su presidente, Julio César Larroca, expresó su emoción por el aniversario y destacó el legado de dirigentes, jugadores y clubes que construyeron la historia de la institución.
La Liga Concordiense de Fútbol celebró sus 100 años este viernes 16 de octubre con una gala en el Teatro Cine Odeón de Concordia. La ceremonia reunió a dirigentes, jugadores, exfutbolistas, árbitros, entrenadores y representantes de distintas instituciones deportivas. Durante el encuentro, el intendente Francisco Azcué anunció que el estadio municipal tendrá césped sintético, con el objetivo de ampliar su utilización por parte de los clubes de la ciudad.
La celebración conmemoró el centenario que la institución cumplió el pasado 13 de septiembre. Una alfombra verde recibió a los invitados en una noche dedicada a reconocer a las generaciones que contribuyeron al desarrollo del fútbol en el departamento Concordia.
El presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, Julio César Larroca, expresó su emoción por el aniversario y destacó el significado personal de participar en la celebración. El dirigente lleva cuatro décadas vinculado a la institución y compartió sus sensaciones.
La emoción de Julio César Larroca por el centenario
“Estamos en el día que toda la familia del fútbol ha esperado. Particularmente lo estoy viviendo con mucha emoción porque son 100 años de nuestra Liga Concordiense de Fútbol, la que alberga a todo el fútbol del departamento Concordia, de los cuales 40 años de mi vida he compartido con esta casa”, expresó Larroca.
El dirigente destacó que la ceremonia permitió reunir a personas que participaron de distintas etapas de la institución. La presencia de antiguos jugadores, dirigentes y representantes de los clubes generó expectativas por los reencuentros y los recuerdos compartidos.
“Mucha expectativa por la gente que va a venir, por todos los amigos, jugadores y dirigentes. Creo que entre todos vamos a demostrar que el fútbol está más vivo que nunca”, sostuvo.
Una noche de recuerdos y reconocimientos
La celebración constituyó un homenaje a quienes dedicaron parte de sus vidas al desarrollo del fútbol concordiense. Durante un siglo, numerosos dirigentes, deportistas y colaboradores contribuyeron al funcionamiento de la Liga y sus competencias.
Larroca reconoció que los reencuentros podían generar momentos de profunda emoción, especialmente por los vínculos construidos a lo largo de tantos años.
“Es muy probable que se nos piante un lagrimón porque esto del fútbol, desde muy chicos, lo llevamos en la sangre. Es imposible no emocionarse cuando formás parte de una pequeña parte de la historia del fútbol, que no la estamos haciendo nosotros, sino que la hizo mucha gente con anterioridad”, manifestó.
Francisco Azcué destacó el aporte social de los clubes
Durante la gala, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, brindó un discurso ante las autoridades de la Liga, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino y miembros de las instituciones deportivas.
“Siento una gran alegría al estar en esta gala, donde se conmemoran los 100 años de la Liga Concordiense de Fútbol. Sin duda, un evento que nos debe servir para festejar, pero también para reflexionar, recordar y conmemorar a todas aquellas personas que han pasado por esta institución, que han dejado su tiempo y su esfuerzo”, expresó.
El presidente municipal reconoció especialmente a quienes trabajaron durante décadas para sostener el funcionamiento de la entidad, incluso desde tareas que no siempre tuvieron reconocimiento público. “Muchas personas que tal vez en silencio, desde un lugar donde a veces poco se ve, han aportado mucho para que esta institución hoy cumpla 100 años”, destacó.
El reconocimiento a los dirigentes deportivos
Azcué dedicó parte de su intervención a los clubes de Concordia y a la función que cumplen dentro de sus comunidades. En ese sentido, valoró el compromiso de los dirigentes que destinan tiempo y esfuerzo al desarrollo de las instituciones.
“Quiero saludar especialmente y reconocer a nuestros clubes, a los clubes de nuestra ciudad, que hacen un aporte social inconmensurable, a sus dirigentes, a esos vecinos de Concordia que deciden invertir su tiempo en algo muy valioso, que es trabajar por la comunidad”, afirmó.
El intendente sostuvo que las entidades deportivas representan espacios de participación y compromiso ciudadano, especialmente por su presencia en los barrios.
“En cada club hay ciudadanos comprometidos, personas que pudiendo ocupar su tiempo en algo personal, deciden invertirlo en esa institución, en ese barrio, y eso tiene un impacto importantísimo. Por eso quiero brindarles mi respeto y saludarlos afectuosamente”, expresó.
Azcué anunció inversiones para el deporte
Durante su discurso, el jefe comunal también se refirió al Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una iniciativa municipal que, según explicó, comenzó a desarrollarse durante este año.
“Después de dos años de estabilizar y ordenar la Municipalidad de Concordia, de tomar medidas difíciles, duras, que generaron tensiones, este año hemos comenzado a desarrollar el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario”, señaló.
Azcué sostuvo que el programa contempla obras públicas y acciones vinculadas con el desarrollo humano. En ese marco, destacó la importancia del deporte y particularmente del fútbol como herramientas de integración comunitaria.
“Hemos decidido que este Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario tenga una inversión muy importante para el deporte y necesitamos de este trabajo articulado con la Liga Concordiense de Fútbol y especialmente con los clubes”, manifestó.
El estadio municipal tendrá césped sintético en 2027
Uno de los anuncios centrales de la noche estuvo relacionado con el futuro del estadio municipal de Concordia. Azcué adelantó que durante 2027 se avanzará con obras destinadas a mejorar sus instalaciones y ampliar las posibilidades de utilización.
El intendente explicó que la iniciativa surgió del trabajo conjunto con el nuevo subsecretario de Deporte, Gustavo Bou, y con Patita Denis, vinculado a las tareas del estadio. El objetivo es que más instituciones puedan disputar encuentros en ese escenario, especialmente cuando no tengan disponibilidad de sus propias canchas.
“Cuando comenzamos con Gustavo, con Patita Denis también, decíamos cómo podemos hacer para que más clubes puedan usar el estadio, puedan jugar partidos cuando no puedan jugar en su cancha”, recordó.
Luego confirmó la intervención proyectada: “Ya estamos trabajando y el año que viene vamos a avanzar algunas obras importantes. Por ejemplo, ese estadio va a tener un césped sintético para que todos los clubes puedan usarlo mucho más, para que haya más niños, más partidos, más personas usando este estadio y que podamos seguir creciendo juntos”.
Gustavo Bou y el trabajo conjunto con las instituciones
Azcué también destacó la reciente incorporación de Gustavo Bou como subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Concordia. “Hace algunos días, desde el área de Deportes Municipal, comenzamos una nueva etapa encabezada por el nuevo subsecretario de Deporte, Gustavo Bou, una persona que viene a sumar, que viene a enaltecer nuestra gestión y aportar muchísimo para nuestra ciudad”, expresó.
El intendente planteó que la intención de la gestión municipal es profundizar el vínculo con la Liga Concordiense de Fútbol y las instituciones deportivas mediante proyectos de infraestructura y acompañamiento.
“Queremos trabajar con las instituciones, pero queremos que esa responsabilidad y ese compromiso sea mutuo”, sostuvo, al remarcar la necesidad de una participación conjunta para concretar las iniciativas.
Un video recorrió los 100 años de historia
La gala también incluyó un material audiovisual preparado especialmente para conmemorar el centenario de la Liga Concordiense de Fútbol.
La producción, de aproximadamente 12 minutos, fue elaborada para recuperar acontecimientos, protagonistas y recuerdos vinculados con la trayectoria de la institución desde su fundación.
Larroca había tenido la oportunidad de observar una presentación anticipada del video y destacó el trabajo realizado para sintetizar un siglo de historia. “Ayer tuve la suerte de poder ver el avant premiere del video oficial. Resumir en 12 minutos 100 años de historia es fabuloso. No veo la hora de que se apaguen las luces y podamos compartir todos este hermoso video”, expresó antes de la proyección.
El agradecimiento a la familia del fútbol
El presidente de la Liga también dedicó palabras de reconocimiento a quienes participaron del crecimiento del fútbol concordiense a lo largo de las décadas. “Quiero agradecerle a toda la familia del fútbol, jugadores, hinchas, dirigentes, árbitros, técnicos y también al periodismo en general”, manifestó Larroca.
El dirigente destacó especialmente la tarea de los medios de comunicación en la difusión de las competencias y actividades desarrolladas por los clubes de Concordia.
En ese sentido, consideró que el periodismo “es la polea de transmisión necesaria para que lo que se hace en esta ciudad por este deporte, el fútbol, la comunidad lo pueda conocer”.