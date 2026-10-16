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Deportes Torneo Clausura

Boca se lo dio vuelta a Talleres: gana 2-1 en La Bombonera y es líder solitario en la Tabla Anual

Boca empezó abajo en el marcador, pero Miguel Merentiel lo igualó rápidamente. Seguí las incidencias del segundo tiempo.

16 de Octubre de 2026
Merentiel lo empató para Boca.
Merentiel lo empató para Boca. Foto: La Nación.

Boca empezó abajo en el marcador, pero Miguel Merentiel lo igualó rápidamente. Seguí las incidencias del segundo tiempo.

Boca busca un nuevo triunfo que le permita seguir sumando en la Tabla Anual y, de conseguir los tres puntos, el liderazgo de la misma. En La Bombonera, este viernes se mide ante Talleres de Córdoba, quien hoy está último en la Zona A del Torneo Clausura.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

59 minutos: Ascacíbar aprovechó los espacios y casi llega el segundo

El remate de primera en la puerta del área del ex hombre de Estudiantes de La Plata se marchó a centímetros del palo derecho de Unsain.

 

58 minutos: Talleres se arriesga en La Boca

Federico Fattori dejó la mitad de la cancha y, en su lugar, ingresó el centrodelantero Valentín Dávila.

 

48 MINUTOS: ¡GOLAZO DE BOCA JUNIORS!

Leonel Flores encaró a su marcador desde la banda izquierda hacia el vértice del área y metió un terrible derechazo al palo más lejano de Ezequiel Unsain para sellar la remontada.

 

 

46 minutos: Merentiel acarició su doblete

La Bestia atacó un córner con un tacazo, pero Unsain alcanzó a despejar la lujosa definición.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Boca Juniors: Dylan Gorosito por Leandro Lozano.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

45 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A TALLERES!

El tiro de Agustín Álvarez Martínez fue rechazado por el caño derecho de Montero.

 

37 MINUTOS: ¡NUEVA ATAJADA DE UNSAIN!

El ex Defensa y Justicia reapareció para impedir el gol de Ayrton Costa.

 

 

33 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE UNSAIN PARA MANTENER EL EMPATE!

El disparo de Leonel Flores fue rechazado por el arquero a un costado.

 

26 minutos: el gol de Merentiel despertó a Boca

Luego de un mal comienzo, el Xeneize mostró otra cara tras la igualdad y tomó las riendas del partido frente a su público.

 

16 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

El Xeneize recuperó una pelota en campo rival e inició un ataque rápido concluido por Miguel Merentiel con un derechazo a la red.

 

 

15 MINUTOS: ¡ESPECTACULAR VOLADA DE MONTERO!

El arquero despejó a puro reflejo una chilena de Agustín Álvarez Martínez. La jugada fue invalidada por fuera de juego, pero si terminaba en gol se tendría que haber chequeado la posición del hombre de Talleres.

 

10 MINUTOS: ¡GOL DE TALLERES!

Matías Galarza aprovechó la pasividad defensiva de Boca para conducir sin marca en el último tercio de la cancha y ejecutó un tremendo derechazo para vencer a Álvaro Montero.

 

 

 

2 minutos: el primer avance fue de Talleres

Rick sacudió un remate frontal a distancia que se perdió muy desviado.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

Temas:

Boca Talleres Torneo Clausura
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