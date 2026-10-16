Padres e hijos, juntos en la Peregrinación: dos emotivas historias y un pedido por la salud de Bárbara Brunetti

Padres e hijos juntos en la Peregrinación de los Pueblos protagonizaron dos historias de fe, agradecimiento y sacrificio durante la 44ª edición de la tradicional caminata entre Hasenkamp y Paraná.

En diálogo con Elonce, Sergio y Justo compartieron los motivos que los llevaron a recorrer los 90 kilómetros junto a sus hijos, entre promesas cumplidas, experiencias personales y un pedido especial por la salud de la periodista Bárbara Brunetti.

La multitudinaria manifestación religiosa comenzó este viernes desde la ermita de la Virgen de Schoenstatt, en Hasenkamp, y culminará el sábado por la tarde en el Santuario de La Loma, en Paraná. Miles de fieles avanzaron entre oraciones, cánticos y muestras de devoción mariana.

Durante la cobertura especial de Elonce, dos familias compartieron sus experiencias. Por un lado, Sergio, de 43 años, caminó junto a Joaquín, su hijo de 17, quien participó por primera vez.

Por otro, Justo, de 64, realizó un esfuerzo adicional junto a su hijo Luis, de 34, al viajar en bicicleta desde Paraná hasta Hasenkamp antes de comenzar la peregrinación.

Una promesa cumplida después de sufrir una fractura de columna

Sergio y Joaquín llegaron desde Seguí, localidad del departamento Paraná. El padre contó que participaba de la Peregrinación de los Pueblos desde 2019 y que, en esta oportunidad, tuvo la alegría de compartir la experiencia con su hijo adolescente.

“Por fe, por agradecimiento, por promesas que me ha cumplido y porque puedo, gracias a Dios”, expresó Sergio al explicar por qué decidió volver a recorrer los 90 kilómetros hasta el santuario.

El peregrino también reveló una experiencia personal que marcó su vida. Años atrás sufrió un accidente que le provocó una fractura de columna y debió ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, destacó que pudo continuar caminando y cumplir con sus promesas religiosas.

“La fe no te hace doler nada”

“Hice promesa por la salud de mis hijos, he hecho promesa por la salud de mi esposa, por mi salud, porque hace mucho tuve un accidente que me quebró la columna, tengo una prótesis en la columna y todavía sigo caminando, gracias a Dios y la Virgen”, relató.

A pesar de las dificultades que atravesó, Sergio aseguró que estaba dispuesto a completar nuevamente el recorrido de aproximadamente 90 kilómetros entre Hasenkamp y Paraná.

Al ser consultado sobre el esfuerzo físico que implicaba la caminata, respondió con una frase que resumió su experiencia: “Camino 90 kilómetros. Pero no duele nada. La fe no te hace doler nada”.

Recorrieron 90 kilómetros en bicicleta antes de comenzar a caminar

Otra de las historias que conoció Elonce fue la de Justo, de 64 años, y su hijo Luis, de 34, quienes decidieron sumar un esfuerzo adicional a la tradicional peregrinación.

Ambos partieron desde Paraná en bicicleta y recorrieron aproximadamente 90 kilómetros hasta Hasenkamp. Una vez que llegaron a la ermita, comenzaron el camino de regreso hacia la capital entrerriana junto a los demás peregrinos, llevando sus bicicletas a pie.

“Nos vinimos en bicicleta desde Paraná hasta Hasenkamp, 90 kilómetros hicimos. Y de ahí comenzamos la peregrinación con las bicis a tiro. Somos mi hijo Luis y yo, estamos juntos en esta peregrinación”, relató Justo.

Un pedido especial por la salud de Bárbara Brunetti

El hombre explicó que había participado en varias ediciones anteriores, pero que esta vez lo acompañó por primera vez su hijo. Además, contó que ambos llevaron intenciones personales y pedidos por personas que atravesaban problemas de salud.

Bárbara Brunetti.

“Es la primera vez que viene mi hijo, yo la hice varias veces. Venimos para pedir por unas situaciones que estamos atravesando, para pedir por la salud de Barbarita Brunetti y para pedir por la salud de mucha gente que últimamente anda mal”, expresó ante Elonce.

De esta manera, Justo hizo referencia a Bárbara Brunetti, periodista de Elonce, a quien incluyó especialmente en sus oraciones durante la caminata hacia el Santuario de La Loma.

Sobre la decisión de realizar también el trayecto de ida en bicicleta, explicó: “Nos gusta la bici, primero, y además queríamos poner nuestro sacrificio en venir en bici para esta propuesta de la peregrinación a la Virgen”.

El desafío de completar el recorrido hasta el santuario

A pesar del esfuerzo acumulado, Justo aseguró que ambos se encontraban en buenas condiciones para continuar. “Venimos re bien. Queremos tomar unos mates, comer algo y descansar un rato, pero venimos, gracias a Dios, re bien”, manifestó.

En cuanto a las bicicletas, explicó que buscaban una alternativa para trasladarlas hasta Paraná y así poder continuar caminando sin necesidad de llevarlas durante todo el trayecto. “Estaba hablando con una chica servidora y un muchacho y capaz que me consiguen un camión. Si puedo meter las dos en un camión, seguimos caminando, pero si no, las llevaremos a tiro”, comentó.

Las historias de Sergio y Joaquín, y de Justo y Luis, reflejaron las distintas motivaciones de quienes participaron de la 44ª Peregrinación de los Pueblos. Entre agradecimientos, promesas y pedidos por la salud, padres e hijos compartieron una experiencia que combinó el esfuerzo físico con la fe y el acompañamiento familiar.