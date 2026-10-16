Mercado Sud realizará una peña con música en vivo, degustaciones y propuestas para el Día de la Madre

El Mercado Sud de Paraná realizará una nueva peña este sábado, con música en vivo, gastronomía, degustaciones y la participación de más de 12 emprendedores. La actividad comenzará a las 18 y se extenderá hasta aproximadamente las 23, con propuestas para disfrutar en familia y opciones de regalos para el Día de la Madre.

Durante una recorrida de Elonce, los comerciantes anticiparon las actividades previstas y destacaron la posibilidad de reunir a emprendedores, artistas y visitantes en un mismo espacio. La jornada contará con las presentaciones musicales de Salamandra y el Fuego y Osiris Ruso, además de puestos gastronómicos y productos regionales.

Andrés Alarcón, responsable del emprendimiento Tres Copas, agradeció el acompañamiento municipal para concretar la propuesta. “Gracias a la municipalidad que nos da el espacio también para aprovechar el lugar y vamos a hacer una peña acá en el Mercado Sud, donde va a haber más de 12 emprendedores”, expresó.

Música en vivo y degustaciones de vinos orgánicos

La propuesta incluirá diferentes alternativas gastronómicas, bebidas y degustaciones para quienes recorran el mercado durante la tarde y la noche.

Alarcón explicó que desde Tres Copas ofrecerán vinos orgánicos y tragos, además de invitar al público a conocer las características de sus productos.

“Vinos orgánicos son vinos que no tienen tratamientos con agroquímicos ni pesticidas, son lo más natural posible y están todos certificados”, señaló.

El emprendedor contó que su proyecto lleva un año y medio de actividad y que desde hace dos meses funciona dentro del Mercado Sud. También destacó la respuesta de los clientes que participan de las degustaciones.

“Quedan muy conformes con los productos, la verdad que los sorprende y vuelven a comprar”, afirmó.

Gastronomía venezolana y productos regionales

Isabel, una de las emprendedoras gastronómicas del mercado, adelantó que durante la peña ofrecerán especialidades de la cocina venezolana.

“Vamos a tener como especie de tabla para picar, tequeños, empanaditas, arepas, bebidas, chipas también que ya están agarrando bastante difusión”, detalló.

Además, destacó el carácter familiar del espacio y la posibilidad de dar visibilidad a los diferentes emprendimientos que funcionan allí.

“Este es un mercado que está abierto para la familia donde realzamos todo lo que es la parte gastronómica, todos los emprendedores que hacemos vida acá”, expresó.

Por su parte, Santiago, integrante de Chizame Regionales, ubicado en el puesto cinco, explicó que ofrecerán productos elaborados en diferentes localidades entrerrianas.

Entre las opciones mencionó salames, quesos, yerba, miel de la zona de Federación, escabeches y pickles provenientes de Colón.

“Justamente mañana vamos a estar en la peña con degustaciones probando los productos que son de excelente calidad”, anticipó.

Regalos para el Día de la Madre

La jornada también permitirá adquirir obsequios para el Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre.

Cesi, emprendedora dedicada a la regalería artesanal y las plantas, destacó que preparó diferentes opciones para quienes busquen un presente.

“Acá van a encontrar plantitas hermosas, las más lindas. Estuve seleccionando en todos lados”, comentó.

La comerciante aseguró que habrá alternativas para distintos presupuestos y resaltó la combinación de música, gastronomía y compras.

“Pueden venir a comer cosas muy ricas, acompañadas de folclore y de música, y además comprar el regalo del Día de la Madre”, expresó.

Una invitación para toda la familia

Los emprendedores coincidieron en que la peña representa una oportunidad para fortalecer la actividad comercial del Mercado Sud y acercar sus propuestas a nuevos visitantes.

La programación combinará espectáculos musicales, gastronomía venezolana, productos regionales, vinos orgánicos, tragos y artículos de regalería.

“Mañana los esperamos a todos desde las 18 horas hasta las 23 aproximadamente. Vamos a hacer degustaciones, va a haber tragos para tomar, muchos emprendedores”, invitó Alarcón.