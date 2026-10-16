La Biblioteca Popular de Paraná prepara la 15ª Noche de Pijamas con juegos, cuentos y un fin solidario

La Noche de Pijamas de la Biblioteca Popular de Paraná celebrará su 15ª edición el próximo sábado 31 de octubre, desde las 19 horas, con una propuesta que combinará literatura, juegos, música y solidaridad. La actividad será gratuita y tendrá como consigna que niños y adultos asistan vestidos con pijamas.

En diálogo con Elonce, Belén Perezlindo, integrante del equipo de comunicación de la institución, explicó que este año la celebración tendrá un significado especial. "Es un gran festejo porque cumplimos 15 años", expresó, al recordar que la iniciativa comenzó en 2010 y tuvo interrupciones durante la pandemia.

Belén Perezlindo, responsable de Comunicación de la Biblioteca Popular (Elonce)

La entrevistada destacó que el encuentro busca acercar a las familias a la lectura mediante experiencias recreativas. Además, invitó a quienes concurran a llevar un alimento no perecedero destinado al comedor de la parroquia Nuestra Señora del Guadalupe, como parte del objetivo solidario de la jornada.

Juegos, cuentos y estaciones literarias

Durante la noche, los libros de literatura infantil y juvenil saldrán a la calle para conformar un espacio de lectura frente a la biblioteca. También habrá narraciones de cuentos, canciones, juegos de rol y talleres de escritura destinados a los más pequeños.

En la Plaza San Miguel se instalarán entre seis y siete estaciones temáticas inspiradas en ediciones anteriores. Entre ellas estarán Harry Potter, Peter Pan, El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas y María Elena Walsh.

"La idea siempre es acercarlos a la literatura, a los libros que tiene la biblioteca, pero desde la creatividad y desde lo lúdico también, desde el arte", explicó Perezlindo. Además, desde las 19:30 horas se organizarán cuatro momentos de ingreso al edificio.

Música en vivo y actividades para toda la familia

La programación se extenderá por calle Buenos Aires, entre Cervantes y Laprida, donde habrá espacios de juegos, un escenario con artistas y un patio gastronómico frente a la plaza.

Uno de los momentos destacados será la presentación de Benito y Tomasa y su banda Los Rockan, una banda proveniente de Buenos Aires que interpreta versiones renovadas de clásicos de María Elena Walsh. Su actuación está prevista alrededor de las 22 horas.

(Elonce)

Las actividades se extenderán aproximadamente hasta las 23 horas. La organización invitó a participar con pijamas para mantener la tradición que caracteriza al encuentro desde sus comienzos.

Una celebración que creció con la comunidad

Perezlindo recordó que la primera edición se realizó dentro de una sala de lectura, con una propuesta pequeña que fue creciendo gracias a la participación de voluntarios e instituciones. Actualmente, estudiantes de la Escuela Secundaria N° 28 "Nuestra Señora de Guadalupe" también colaboran con la ambientación y los preparativos.

La entrada será libre y gratuita, con la invitación a colaborar con alimentos no perecederos. La programación y las novedades podrán consultarse en las redes sociales de la Biblioteca Popular de Paraná.

Además, convocaron a quienes deseen colaborar con la organización a donar materiales como globos de colores y de números (1 y 5), maracas, silbatos, bonetes, lentes, narices, bigotes, antifaces, cañones lanzapapel, bengalas de humo, collares hawaianos de plástico, plasticola común, de colores y con brillos, lentejuelas, cinta de papel ancha, tanza reforzada, tizas de colores, barras de silicona de 7 milímetros, pelucas verdes para niños y caramelos masticables.