Moteros de Paraná y Santa Fe preparan una caravana navideña para ayudar a merenderos

Moteros de Paraná y Santa Fe organizan una jornada solidaria denominada "Papanoelada Motera", que se realizará el próximo 12 de diciembre y buscará reunir entre 150 y 200 motocicletas para distribuir alimentos no perecederos, golosinas y presentes entre niños de distintos barrios de la capital entrerriana. Los organizadores dialogaron con Elonce desde el monumento al general Justo José de Urquiza, en el Parque Urquiza, y anticiparon las actividades previstas.

La propuesta contará con la participación de motociclistas de ambas ciudades, entre ellos integrantes de la agrupación santafesina Ruteando Eternamente, cuyo referente, Pablo Andino, impulsó esta iniciativa que desde hace varios años se desarrolla en Santa Fe.

"El objetivo solidario es poder recaudar tanto alimentos no perecederos como golosinas. Eso se va a ir repartiendo en los distintos puntos de parada", explicó uno de los organizadores. Además, indicó que las donaciones llegarán a merenderos y a niños que se acerquen durante el recorrido.

Una iniciativa que cruzará el río Paraná

Los participantes explicaron que la propuesta surgió de la intención de trasladar a Paraná una actividad navideña que ya se había convertido en una tradición entre los motociclistas santafesinos.

"Este año decidió cruzarse el charco y empezar a hacer este evento", comentaron sobre la iniciativa de Andino, quien promovió la participación conjunta de los grupos de ambas ciudades.

La organización comenzó entre agosto y septiembre, cuando se realizó una de las primeras rodadas nocturnas en Paraná. Aunque las condiciones meteorológicas complicaron algunos encuentros, los motociclistas destacaron la participación de vecinos que colaboraron con alimentos.

"Asimismo se juntó una linda cantidad de motos y de alimentos que fue donando la gente", señalaron.

Este sábado realizarán una recorrida solidaria

Como parte de los preparativos, este sábado 17 de octubre se realizará una nueva caravana de motociclistas por Paraná, con la participación de integrantes de la agrupación santafesina.

Los moteros de Santa Fe partirán a las 17 y cruzarán hacia Entre Ríos. El punto de encuentro en Paraná será la estación de servicio Shell de calle Laurencena, a las 18, desde donde comenzará el recorrido.

La caravana transitará por la Costanera, el Parque Urquiza y diferentes sectores de la ciudad, hasta finalizar frente a la Catedral de Paraná.

Los organizadores solicitaron comprensión a los automovilistas ante posibles demoras en el tránsito. "Nuestro motivo es solidario y espero que lo sepan comprender. Somos varios, pero es por un acto bueno", expresaron.

Los merenderos que recibirán las donaciones

Durante la entrevista, los participantes también identificaron a los espacios comunitarios que serán beneficiados con los alimentos y las golosinas recolectadas.

Entre los merenderos mencionados estuvieron Pancitas Llenas, Corazón Contento, del barrio El Morro; Melenitas Despeinadas, de Puerto Sánchez; La Costerita, de Bajada Grande; Los Pitufos, del barrio Mito; y Luz de Esperanza, del barrio Mosconi.

Además, los motociclistas explicaron que durante la jornada navideña se entregarán golosinas y pequeños presentes a los niños que acompañen el paso de la caravana.

Moteros de Paraná y Santa Fe organizan una jornada solidaria

Por otra parte, los organizadores señalaron que gestionaban la posibilidad de obtener un pase gratuito por el Túnel Subfluvial para los motociclistas santafesinos que participen de las actividades, debido a los gastos que implica el traslado.

De esta manera, los grupos de moteros buscarán combinar su pasión por las motocicletas con una propuesta solidaria destinada a acompañar a familias y niños de distintos sectores de Paraná durante las celebraciones de fin de año.