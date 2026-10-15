Festival de rock en el Anfiteatro de Paraná: cinco bandas tocarán gratis este domingo

El festival "Rock. Hasta que se ponga el sol" se realizará este domingo 18 de octubre, desde las 16, en el Anfiteatro de Paraná. La propuesta reunirá a cinco bandas que ofrecerán música en vivo durante toda la tarde, con entrada libre y gratuita. Los integrantes de dos de las agrupaciones visitaron Elonce para brindar detalles del encuentro.

El espectáculo contará con la participación de Pequeños Seres, La Tercera Fase del Plan, La Chica del Cumpleaños, La Quinta Fuerza y Pronóstico. La actividad se extenderá hasta el atardecer y buscará generar un espacio de encuentro para los músicos y el público en un entorno natural.

Los integrantes de Pequeños Seres compartieron detalles de la organización y anticiparon cómo será la jornada musical.

Un festival gratuito para disfrutar del rock

"Vamos a estar este domingo arriba del anfiteatro haciendo música, que es lo que más nos gusta en la naturaleza", expresó uno de los músicos.

Los organizadores confirmaron que no será necesario adquirir entradas, ya que el acceso estará abierto a toda la comunidad. La programación comenzará a las 16 y continuará hasta que oscurezca, con las presentaciones de las cinco agrupaciones.

"Si el clima nos acompaña, va a haber un día hermoso y va a estar precioso", manifestaron durante la entrevista. Además, explicaron que la intención era aprovechar el espacio al aire libre para compartir una tarde de música.

La película que inspiró el encuentro musical

La iniciativa surgió a partir de una película que retrata uno de los acontecimientos más recordados de la historia del rock argentino.

Este domingo se realizará el festival "Rock. Hasta que se ponga el sol" en el Anfiteatro

"La idea surge a raíz de nosotros haber visto la película que se llama Rock hasta que se ponga el sol que está basada en el Buenos Aires Rock", relató uno de los entrevistados.

El músico recordó que aquel encuentro reunió a importantes representantes del género, entre ellos Sui Generis y Pescado Rabioso. La experiencia cinematográfica motivó a los integrantes de las bandas a impulsar una propuesta similar en Paraná, adaptada a la escena musical local.

Un espacio para las bandas de Paraná

Durante la entrevista, los artistas también se refirieron a la situación que atraviesan las agrupaciones locales y a la importancia de generar oportunidades para presentarse en vivo.

"Somos dos bandas que se las ingenian y que tratan de encontrar ese espacio y promulgar en que las demás bandas también lo encuentren, porque son momentos complicados y se refleja en la escena", señalaron.

Los músicos destacaron, además, que la fecha coincidirá con el Día de la Madre, por lo que consideraron que el festival también representará una oportunidad para compartir música en familia.

Finalmente, los integrantes de Pequeños Seres y La Tercera Fase del Plan anticiparon una colaboración musical entre ambas agrupaciones y compartieron parte de su repertorio durante su visita a Elonce.