El taller Agitando Pañuelos representó a Paraná en un encuentro de danzas folclóricas en Misiones

REDACCIÓN ELONCE
La agrupación compartió escenario con 50 delegaciones de Argentina, Paraguay y Brasil. Su profesor, Eduardo Piquard, destacó la experiencia y adelantó las próximas presentaciones del ballet, que también proyecta incorporar nuevos integrantes durante el próximo año.
El Taller de Danzas Folclóricas Agitando Pañuelos, dirigido por Eduardo Piquard, participó y representó a Paraná en el XXII Encuentro Interprovincial de Danzas Folclóricas en Misiones. Este mediodía, en su visita a Elonce, el director estuvo acompañado por integrantes de la agrupación: Luján Altamirano Siocca, Federico Ladner, Claudia Alegrini, Santiago Ladner, Mariela Suárez y Cristina Figueroa, quienes compartieron detalles de la experiencia y realizaron una presentación artística.
El evento cuenta con 22 años de trayectoria y reunió a unas 50 delegaciones, entre ellas representantes de Paraguay y Brasil. La agrupación había recibido una invitación anterior, pero las dificultades económicas impidieron concretar el viaje.
"Este año hicimos el esfuerzo y fuimos. La verdad que una experiencia hermosa, un encuentro muy lindo", expresó Piquard, quien destacó el intercambio cultural y la posibilidad de conocer las propuestas artísticas de otros grupos.
Una experiencia de intercambio cultural
La delegación permaneció en Misiones durante tres días, entre viernes y domingo. La presentación central comenzó a las 18 horas y se extendió hasta las 6 de la mañana siguiente, con actuaciones de los distintos participantes.
Agitando Pañuelos presentó un cuadro de danzas norteñas, con versiones coreográficas propias de ritmos tradicionales como el gato y la chacarera. "El gato y la chacarera la modificamos, pero sin salir de lo tradicional", explicó el profesor.
Además, adelantó que los organizadores proyectan ampliar el encuentro a dos noches durante la próxima edición, debido a la cantidad de delegaciones participantes.
Próximas presentaciones y nuevas inscripciones
La agrupación continúa participando en peñas, encuentros culturales y actos escolares en Paraná. Entre sus próximas actividades figura una presentación prevista para el 13 de noviembre en la Escuela Técnica Nº 5.
Piquard también anticipó que el próximo año volverán a incorporar integrantes. Explicó que el ballet llegó a reunir entre 40 y 50 personas, aunque debió reducir su cantidad de participantes por cuestiones de salud del director.
Actualmente, las clases se desarrollan en Jardines del Sur. Durante su visita a Elonce, los bailarines compartieron una presentación de la chacarera "El Nono Luigi", como muestra del trabajo artístico que realizan.