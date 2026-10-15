Día del Bastón Blanco: personas con discapacidad visual pidieron mayor inclusión y respeto

En el marco del Día del Bastón Blanco, que se conmemoró este jueves 15 de octubre, integrantes del Centro Amigos del Ciego y del CACER realizaron una jornada de concientización en la peatonal San Martín de Paraná, frente a la Catedral. Durante la actividad, entregaron folletos informativos y dialogaron con los transeúntes sobre las dificultades que enfrentan diariamente las personas con discapacidad visual y la importancia de construir una sociedad más inclusiva.

La iniciativa buscó visibilizar el significado del bastón blanco como herramienta fundamental para la autonomía, la movilidad y la identificación de las personas ciegas. Además, los participantes destacaron la necesidad de respetar los espacios de circulación y eliminar los obstáculos que dificultan sus desplazamientos.

Desde el Centro Amigos del Ciego explicaron a Elonce que todavía existen numerosas situaciones que ponen en riesgo a quienes utilizan el bastón blanco. "Esto es viralizar el día de hoy, el bastón blanco, que se conmemora para que la gente tome conciencia, porque todavía falta que se aprenda lo que necesita el no vidente cuando se traslada de un lado a otro. Hay muchísimas cosas que se tienen que saber y a veces no se saben", expresaron.

Advirtieron sobre los obstáculos en la peatonal

Durante la jornada, los organizadores relataron un episodio que ocurrió apenas comenzaron con la distribución de folletos. Dos jóvenes circularon en bicicleta a gran velocidad por el sector donde se encontraban las personas con discapacidad visual, lo que generó preocupación entre los presentes.

"Hoy, cuando apenas llegamos, sucedió algo imprevisto: dos chicos en bicicleta pasaron a mucha velocidad. Si ellos no hubieran estado sentados volanteando y se hubieran parado, se los llevaban por delante", señalaron desde la organización. El hecho fue utilizado como ejemplo de la importancia de prestar atención a quienes transitan por espacios públicos.

En cuanto a la respuesta de los vecinos, indicaron que hubo distintas actitudes frente a la campaña. "Hay gente que lo toma con interés, lo lee, pero hay gente que va muy apurada o dice que no llega. Lo importante es estar y comunicar", manifestaron.

El pedido de una sociedad más inclusiva

Por su parte, Leonardo Sosa, presidente del CACER, destacó la importancia de conmemorar esta fecha para promover una mayor integración de las personas con discapacidad visual y generar conciencia sobre las barreras que todavía encuentran en la vida cotidiana.

"Revalorizar el día para que la gente aprenda a visibilizar que somos una sociedad y queremos que sea una sociedad inclusiva", sostuvo Sosa en diálogo con Elonce.

Al ser consultado sobre las principales dificultades que enfrentan, mencionó los obstáculos presentes en las calles y veredas. "El tema de las veredas, los carteles en las sendas peatonales, en la senda táctil. Vamos a concientizar para que la gente aprenda un poco más que nosotros vivimos en la sociedad también", expresó.

Carteles, ventanas abiertas y veredas rotas

Los participantes también hicieron hincapié en los elementos que obstaculizan los recorridos de las personas ciegas. Entre ellos, señalaron los carteles comerciales ubicados sobre las veredas, las ventanas abiertas a baja altura y el deterioro de las superficies destinadas a la circulación peatonal.

"Dejan carteles en la vía pública, en las veredas que están señalizadas para el bastón, y les interrumpen el camino", explicaron desde el Centro Amigos del Ciego.

También advirtieron sobre accidentes que sufrieron algunas personas al encontrarse con estos obstáculos. "Las ventanas abiertas también hacen que se golpeen y se lastimen. Hay muchas cosas, como las veredas rotas", añadieron.

El testimonio de una mujer que perdió la visión hace 17 meses

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el testimonio de una mujer que contó cómo cambió su vida después de perder la visión hace 17 meses. Durante la entrevista con Elonce, explicó que debió comenzar un proceso de adaptación y aprendizaje para desenvolverse en sus actividades cotidianas.

La entrevistada también manifestó que las reacciones de las personas frente al bastón blanco son diferentes. "Algunos se acercan a ayudarnos si necesitamos cruzar una calle. Otros nos ven y parece que ven una plaga, como que tienen miedo, y nosotros no les vamos a hacer nada", relató.

Sobre su experiencia personal, expresó: "Soy ciega hace 17 meses y es todo un volver a empezar". Además, explicó que anteriormente tenía miopía y que posteriormente atravesó un problema de salud que derivó en la pérdida de la visión.

Un mensaje de empatía y respeto

Al ser consultada sobre qué mensaje les daría a quienes evitan acercarse a las personas con discapacidad visual, la mujer remarcó la importancia de comprender que cualquier persona puede atravesar una situación similar.

"Somos personas igual que ellos. Puede pasarles lo mismo a ellos o a algún familiar, porque yo nunca esperé quedar ciega", manifestó durante la entrevista.

También pidió mayor atención y solidaridad en los espacios públicos. "Que estén atentos para cuidar al prójimo, ya sea que vea o que no vea", expresó.

El bastón blanco como símbolo de autonomía y visibilidad

Otro de los participantes, identificado como Daniel, compartió una experiencia diferente respecto de la relación con las personas que encuentra diariamente. En su caso, destacó que recibió numerosas muestras de solidaridad y colaboración de desconocidos.

"No coincido mucho con mi compañera, porque mi experiencia me dice que me he encontrado con muchísima gente que me brinda una mano, me pregunta si necesito ayuda y yo le digo que sí, que la necesito", relató.

Finalmente, explicó qué representa el bastón blanco para las personas ciegas y por qué resulta tan importante su reconocimiento social. "El bastón blanco es nuestro amigo, nos sirve para ir viendo los peligros que se presentan y, por sobre todas las cosas, nos identifica, nos visibiliza, nos hace visibles", afirmó.

La jornada concluyó con un llamado a la solidaridad y al respeto por las personas con discapacidad visual. "Todos saben que hay una persona ciega. Por favor, ayuden mucho a la persona ciega", expresó Daniel.