Día Mundial del Bastón Blanco: la historia de una madre que luchó por la educación de su hija ciega

Día del Bastón Blanco: una madre y su lucha por la inclusión.

En el Día Mundial del Bastón Blanco, Graciela Cerrudo compartió su historia de lucha por la inclusión educativa de su hija Mariana, una joven ciega que este 15 de octubre cumple 27 años. En diálogo con Elonce, recordó las dificultades que atravesaron como familia y destacó la importancia de garantizar autonomía, accesibilidad y oportunidades para las personas con discapacidad visual.

La mujer relató que durante años debieron enfrentar obstáculos para acceder a una educación adecuada. Aunque reconoció avances en materia de inclusión, consideró que todavía existen barreras que dificultan la vida cotidiana de las personas ciegas, especialmente al desplazarse por los espacios públicos.

Imagen ilustrativa.

"Quiero pedir a la sociedad que respeten los espacios donde ellos se manejan", expresó Cerrudo. En ese sentido, mencionó las veredas deterioradas, los vehículos estacionados sobre las aceras y los carteles que obstaculizan la circulación.

Una lucha por la educación inclusiva en Paraná

Uno de los momentos más importantes de su historia estuvo relacionado con la escolarización de Mariana. Su madre recordó que, durante los primeros años, encontraron dificultades para garantizar su integración en la escuela primaria.

Ante esa situación, decidió impulsar gestiones para conseguir un edificio educativo adecuado. Según relató, escribió una carta al entonces presidente Néstor Kirchner mientras esperaba que su hija terminara las clases en una sede provisoria de Paraná.

"En principio inicié yo la carta escribiéndola en la plaza Alvear, mientras esperaba que ella saliera de la escuela", recordó. Por entonces, explicó, las actividades educativas se desarrollaban en distintos inmuebles alquilados, entre ellos uno ubicado sobre calle Ecuador.

La carta que contribuyó a concretar la Escuela Helen Keller

Graciela contó que recibió una respuesta aproximadamente 25 días después de enviar la solicitud. Según su testimonio, le informaron que el proyecto sería incorporado a un programa nacional de construcción de establecimientos educativos.

"A los 25 días me contestaron que me quedara tranquila, que la incluirían en las primeras 700 escuelas que iban a hacer", relató. La mujer destacó que, tras años de gestiones, se concretó el edificio de la Escuela Integral Nº 1 "Helen Keller", ubicado sobre calle Churruarín, en Paraná.

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Para Cerrudo, la institución representó un avance fundamental para la comunidad. "No solamente a mi hija le sirvió, sino a muchos", expresó, al destacar que el establecimiento permitió acompañar la formación de personas ciegas de distintas edades.

El pedido de mayor empatía y accesibilidad

Durante la entrevista, la mujer también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual para movilizarse de manera segura. Señaló que los obstáculos en las veredas y la falta de consideración de algunos ciudadanos pueden limitar su autonomía.

"Estamos tan acelerados en todo esto, no acompañan mucho", lamentó. Además, explicó que ofrecer asistencia puede ser importante, aunque recordó que muchas personas ciegas se desplazan de forma independiente y no siempre necesitan ayuda.

La entrevistada destacó que Mariana logró continuar sus estudios hasta la universidad y desarrolló parte de su formación académica en Rosario. Consideró que ese recorrido demuestra la importancia del acompañamiento familiar y del acceso a oportunidades educativas.

Un mensaje para las familias y la sociedad

En el marco de la conmemoración, Cerrudo pidió a las familias acompañar a sus hijos con discapacidad y fomentar su independencia. También insistió en la necesidad de construir una sociedad que respete las diferencias y elimine las barreras de accesibilidad.

La mujer remarcó que la inclusión debe extenderse más allá de los establecimientos educativos y contemplar las posibilidades de estudiar, trabajar, trasladarse y participar plenamente de la vida social.

Finalmente, extendió su mensaje a todas las personas con discapacidad. "Le pido a la sociedad que los acompañe, que los respeten", concluyó, al recordar que la inclusión requiere compromiso y acciones concretas de toda la comunidad.