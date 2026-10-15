Aumentan 1,9% los aranceles de las prestaciones por discapacidad

El Ministerio de Salud oficializó un incremento del 1,9% en los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La actualización corresponde a octubre de 2026 y alcanza a todas las modalidades contempladas en el nomenclador.
El Ministerio de Salud de la Nación oficializó un aumento del 1,9% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad, correspondiente a octubre de 2026.
La actualización alcanza a los valores vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901. Según establece la resolución, el incremento será del 1,9% y se aplicará sin diferencias por tipo de prestación.
El ajuste se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026 y se aplicará sobre los aranceles aprobados previamente para septiembre mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El artículo primero de la Resolución 1/2026 estableció que los nuevos valores corresponden al mes de octubre y forman parte del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Los importes actualizados se encuentran detallados en el anexo que integra la resolución y fue publicado en la edición digital del Boletín Oficial.
La normativa dispuso que el incremento del 1,9% se aplique de manera uniforme, sin establecer porcentajes diferentes según la modalidad de prestación incluida en el sistema.
Se mantiene un adicional del 20% para la Patagonia
Además de la actualización general, el Ministerio de Salud ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.
El artículo segundo de la resolución reconoció un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones correspondientes a esa región, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° bis de la Ley 24.901.
Este reconocimiento ya había sido contemplado en la Resolución 3487/2026, que fijó los valores correspondientes a septiembre, y se mantuvo en la actualización de octubre.
En los fundamentos de la nueva disposición, el Ministerio de Salud recordó que el 16 de septiembre se había establecido una actualización del 1,7% para los aranceles del sistema.
Ese incremento se había calculado sobre la variación del IPC de agosto de 2026 y también se había aplicado sin diferencias por tipo de prestación.
La Resolución 1/2026 tomó como referencia esos valores para establecer el nuevo ajuste del 1,9%, correspondiente a la variación de precios de septiembre.