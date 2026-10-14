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Sociedad Reclamo por los derechos de las personas con discapacidad

El Foro de Discapacidad envió una carta abierta al Presidente: “Usted tiene que rendir cuentas del último peso”

El Foro Permanente de Discapacidad cuestionó las declaraciones del Presidente sobre el socialismo y la defensa de los derechos del sector. Le exigió explicaciones sobre el manejo de los fondos públicos y reclamó el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

14 de Octubre de 2026
Carta abierta.
Carta abierta.

El Foro Permanente de Discapacidad cuestionó las declaraciones del Presidente sobre el socialismo y la defensa de los derechos del sector. Le exigió explicaciones sobre el manejo de los fondos públicos y reclamó el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Foro Permanente de Discapacidad publicó este miércoles una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que cuestionó sus declaraciones sobre el socialismo y la defensa de las personas con discapacidad. La organización reclamó transparencia en el manejo de los recursos públicos, exigió el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y responsabilizó al Gobierno nacional por las decisiones presupuestarias que afectan al sector.

 

El documento, titulado "Presidente Milei, las causas nobles se defienden con derechos, no con discursos", surgió como respuesta a una publicación del mandatario en la red social X, en la que hizo referencia al socialismo y a determinadas causas sociales que, según su interpretación, ese movimiento político suele defender, publicó NoticiasStornquist.

Desde el Foro rechazaron esa afirmación y señalaron que los avances en materia de discapacidad fueron impulsados principalmente por las familias y las organizaciones vinculadas al sector. "Ha costado mucho lograr que la discapacidad se incorporara a las propuestas de los distintos partidos políticos", expresaron.

 

Cuestionamientos por los recursos destinados a discapacidad

 

La organización sostuvo que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad no respondía exclusivamente a una corriente política. En ese sentido, destacó que legisladores de diferentes partidos reclamaron que no se redujera la inversión destinada a garantizar prestaciones y apoyos.

"No se trata de nuevos derechos, sino de acciones y medidas que generen las oportunidades que estas personas necesitan y que quienes no tienen una deficiencia no requieren", explicaron en la carta.

También rechazaron que las demandas del sector implicaran crear nuevas estructuras burocráticas. Recordaron que el Estado nacional ya contaba con organismos responsables de administrar las pensiones no contributivas y el Programa Federal de Salud destinado a personas con discapacidad.

 

Exigieron explicaciones por el manejo de los fondos

 

Uno de los cuestionamientos centrales estuvo dirigido a la administración de los recursos públicos y a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Foro recordó que funcionarios de la actual gestión realizaron auditorías y denunciaron gastos millonarios sin justificar y compras con presuntos sobreprecios. En ese marco, reclamó conocer los avances de esas investigaciones.

"Si aplicamos sus dichos en esta área, es su gobierno el que tiene que mostrar los números, rendir cuentas, explicar qué ha pasado. Esperamos que muestren qué ha pasado con la plata y quiénes son los responsables", manifestaron.

Además, cuestionaron las medidas presupuestarias adoptadas por el Ejecutivo y sostuvieron que habían perjudicado a quienes necesitaban asistencia. Según la organización, la autorización y el pago de pensiones, prestaciones y medicamentos estaban bajo responsabilidad de organismos estatales y entidades del sistema de salud.

 

"Usted tiene que abrir las cuentas"

 

En otro tramo del documento, el Foro rechazó las afirmaciones atribuidas a Milei sobre el supuesto manejo de recursos vinculados con la discapacidad por parte del socialismo.

 

"Hoy es su administración la que maneja los impuestos que paga la gente y son sus funcionarios los que deben garantizar transparencia y controles", señalaron.

A continuación, formularon uno de los reclamos más contundentes de la carta: "Usted tiene que abrir las cuentas. Usted tiene que mostrar los contratos. Usted tiene que rendir cuentas del último peso, porque, como usted dice, los argentinos merecemos saber en qué se gasta el dinero de los impuestos".

 

La organización también acusó al Ejecutivo de no ejecutar los recursos establecidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad y afirmó que existían dos fallos judiciales que ordenaban su cumplimiento.

 

El reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad

 

El Foro insistió en que el debate debía centrarse en garantizar los derechos reconocidos por la legislación vigente y en asegurar los recursos necesarios para las prestaciones.

En ese sentido, cuestionó que la discusión política desplazara los problemas concretos que atravesaban las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en relación con el acceso a tratamientos, medicamentos y apoyos.

 

Finalmente, la entidad cerró su carta con una referencia directa a las expresiones del Presidente sobre las causas sociales.

 

"Y, para finalizar, si fuera cierto que solo los socialistas defienden los derechos de las personas con discapacidad, nos sumaríamos a esa defensa, porque las causas nobles, como usted dice, son 'nobles' más allá de quiénes las defiendan", concluyeron.

Temas:

Javier MIlei Foro Permanente de Discapacidad discapacidad ley de emergencia en discapacidad
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