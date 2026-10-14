El Foro de Discapacidad envió una carta abierta al Presidente: “Usted tiene que rendir cuentas del último peso”

El Foro Permanente de Discapacidad publicó este miércoles una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que cuestionó sus declaraciones sobre el socialismo y la defensa de las personas con discapacidad. La organización reclamó transparencia en el manejo de los recursos públicos, exigió el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y responsabilizó al Gobierno nacional por las decisiones presupuestarias que afectan al sector.

El documento, titulado "Presidente Milei, las causas nobles se defienden con derechos, no con discursos", surgió como respuesta a una publicación del mandatario en la red social X, en la que hizo referencia al socialismo y a determinadas causas sociales que, según su interpretación, ese movimiento político suele defender, publicó NoticiasStornquist.

Desde el Foro rechazaron esa afirmación y señalaron que los avances en materia de discapacidad fueron impulsados principalmente por las familias y las organizaciones vinculadas al sector. "Ha costado mucho lograr que la discapacidad se incorporara a las propuestas de los distintos partidos políticos", expresaron.

Cuestionamientos por los recursos destinados a discapacidad

La organización sostuvo que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad no respondía exclusivamente a una corriente política. En ese sentido, destacó que legisladores de diferentes partidos reclamaron que no se redujera la inversión destinada a garantizar prestaciones y apoyos.

"No se trata de nuevos derechos, sino de acciones y medidas que generen las oportunidades que estas personas necesitan y que quienes no tienen una deficiencia no requieren", explicaron en la carta.

También rechazaron que las demandas del sector implicaran crear nuevas estructuras burocráticas. Recordaron que el Estado nacional ya contaba con organismos responsables de administrar las pensiones no contributivas y el Programa Federal de Salud destinado a personas con discapacidad.

Exigieron explicaciones por el manejo de los fondos

Uno de los cuestionamientos centrales estuvo dirigido a la administración de los recursos públicos y a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

LA ESTAFA DE LAS BANDERAS NOBLES. El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina: SE APROPIA DE CAUSAS NOBLES PARA JUSTIFICAR CURROS INDEFENDIBLES. Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia. ¿Y qué pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dónde está la plata? ¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas? APARECE EL CHANTAJE MORAL. No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación. Porque el objetivo no es discutir cómo ayudar a quienes mas lo necesitan. EL OBJETIVO ES QUE NADIE SE ATREVA A CUESTIONAR SU NEGOCIO. Y cuando finalmente se abren las cajas, aparece lo de siempre: intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos. USAN A LOS POBRES COMO ESCUDO MORAL PARA DEFENDER LOS PRIVILEGIOS DE LA CASTA. Lo vimos en la Argentina y lo vemos en cada país donde el socialismo logró echar sus garras. Siempre el mismo mecanismo. Siempre el mismo chantaje. Siempre los mismos beneficiarios. Y siempre las mismas víctimas: los que verdaderamente necesitan ayuda y los argentinos de bien que pagan la fiesta. NO DEFIENDEN DERECHOS. DEFIENDEN CAJAS. QUE SE ABRAN TODAS LAS CUENTAS. QUE SE PUBLIQUE CADA CONTRATO. QUE CADA RESPONSABLE RINDA CUENTAS HASTA DEL ÚLTIMO PESO. LOS ARGENTINOS MERECEN SABER EN QUÉ SE GASTA SU DINERO. VLLC! — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2026

El Foro recordó que funcionarios de la actual gestión realizaron auditorías y denunciaron gastos millonarios sin justificar y compras con presuntos sobreprecios. En ese marco, reclamó conocer los avances de esas investigaciones.

"Si aplicamos sus dichos en esta área, es su gobierno el que tiene que mostrar los números, rendir cuentas, explicar qué ha pasado. Esperamos que muestren qué ha pasado con la plata y quiénes son los responsables", manifestaron.

Además, cuestionaron las medidas presupuestarias adoptadas por el Ejecutivo y sostuvieron que habían perjudicado a quienes necesitaban asistencia. Según la organización, la autorización y el pago de pensiones, prestaciones y medicamentos estaban bajo responsabilidad de organismos estatales y entidades del sistema de salud.

"Usted tiene que abrir las cuentas"

En otro tramo del documento, el Foro rechazó las afirmaciones atribuidas a Milei sobre el supuesto manejo de recursos vinculados con la discapacidad por parte del socialismo.

"Hoy es su administración la que maneja los impuestos que paga la gente y son sus funcionarios los que deben garantizar transparencia y controles", señalaron.

A continuación, formularon uno de los reclamos más contundentes de la carta: "Usted tiene que abrir las cuentas. Usted tiene que mostrar los contratos. Usted tiene que rendir cuentas del último peso, porque, como usted dice, los argentinos merecemos saber en qué se gasta el dinero de los impuestos".

La organización también acusó al Ejecutivo de no ejecutar los recursos establecidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad y afirmó que existían dos fallos judiciales que ordenaban su cumplimiento.

El reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Foro insistió en que el debate debía centrarse en garantizar los derechos reconocidos por la legislación vigente y en asegurar los recursos necesarios para las prestaciones.

En ese sentido, cuestionó que la discusión política desplazara los problemas concretos que atravesaban las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en relación con el acceso a tratamientos, medicamentos y apoyos.

Finalmente, la entidad cerró su carta con una referencia directa a las expresiones del Presidente sobre las causas sociales.

"Y, para finalizar, si fuera cierto que solo los socialistas defienden los derechos de las personas con discapacidad, nos sumaríamos a esa defensa, porque las causas nobles, como usted dice, son 'nobles' más allá de quiénes las defiendan", concluyeron.