Convocan a una movilización al Congreso para exigir la prórroga de la Emergencia en Discapacidad

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una protesta para este jueves a las 10.30. Reclaman financiamiento, actualización de aranceles y continuidad de las prestaciones.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Congreso de la Nación para este jueves 15 de octubre, a las 10.30, con el objetivo de exigir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad en las condiciones actualmente vigentes. La convocatoria también incluyó un llamado a realizar acciones de protesta en distintas provincias del país.
La organización expresó su preocupación por la falta de respuestas a los reclamos del sector y cuestionó las propuestas que, según sostuvo, no contemplaron las modificaciones necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
"Ante la falta de respuestas y frente a propuestas que no incorporan los cambios necesarios para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las prestaciones, desde el FORO sostenemos una posición clara: no a la pérdida de derechos de las personas con discapacidad", manifestó la entidad mediante un comunicado.
Los principales reclamos del sector
Entre las demandas planteadas, el Foro solicitó garantizar la atención médica y las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 para los beneficiarios del programa Incluir Salud, además de asegurar recursos presupuestarios suficientes y actualizables para sostener los derechos contemplados en la Ley 27.793.
Otro de los puntos centrales fue el reclamo por la actualización de los aranceles que perciben los prestadores. En ese sentido, la organización exigió reconocer un atraso del 30,67% acumulado desde el 1 de enero de 2025, situación que, según advirtió, afectó la sostenibilidad económica de los servicios.
Asimismo, reclamó establecer la obligatoriedad de realizar estudios de costos de las prestaciones incluidas en el nomenclador de la Ley 24.901 y garantizar que sus resultados se apliquen inmediatamente a los valores de los aranceles.
Pensiones y cuestionamientos al Presupuesto 2027
La convocatoria también incluyó la exigencia de ratificar la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, de acuerdo con lo establecido en la Ley 27.793.
En paralelo, el Foro manifestó su rechazo a los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, al considerar que las medidas propuestas podrían afectar los derechos y las prestaciones del sector.
Desde la organización señalaron que estos planteos formaron parte de una agenda urgente destinada a garantizar la continuidad de los tratamientos, el funcionamiento de las instituciones y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Convocatoria nacional y acciones en las provincias
La movilización fue convocada para el jueves a las 10.30 frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, con la participación de personas con discapacidad, familiares, organizaciones sociales, instituciones prestadoras y trabajadores vinculados al sector.
Además, el Foro invitó a las organizaciones del interior del país a sumarse a las actividades y manifestaciones que se desarrollen en sus respectivos territorios.
La entidad insistió en la necesidad de obtener respuestas concretas y urgentes ante las dificultades que atravesaron las personas con discapacidad, sus familias y quienes garantizaron diariamente las prestaciones.