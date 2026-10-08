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Política Trabajador de la droguería Suizo Argentina

Causa ANDIS: sobreseyeron a jefe de sistemas acusado de obstaculizar la investigación

Había quedado en la mira por no entregar las contraseñas de los correos electrónicos de la droguería y negarle el acceso a las autoridades, en el marco de un allanamiento que se realizó en la causa por presuntas coimas en el área de discapacidad.

8 de Octubre de 2026
La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal.
La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal. Foto: (Archivo).

Había quedado en la mira por no entregar las contraseñas de los correos electrónicos de la droguería y negarle el acceso a las autoridades, en el marco de un allanamiento que se realizó en la causa por presuntas coimas en el área de discapacidad.

La Cámara Federal sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, quien era investigado por obstaculizar la investigación por la causa ANDIS.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala 1, Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, por “no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto”.

 

Díaz había quedado en la mira por no entregar las contraseñas de los correos electrónicos de la droguería y negarle el acceso a las autoridades, en el marco de un allanamiento que se realizó en la causa por presuntas coimas en el área de discapacidad.

En su momento, dijo que no iba a llevar a cabo el blanqueo de contraseñas por no tener la autorización de sus dueños, motivo por el cual se le imputó el delito de desobediencia a un funcionario público. En abril de este año fue citado a declarar y entregó un escrito en el que defendió su postura.

 

Los jueces Bertuzzi y Yadarola aprobaron su sobreseimiento por considerar que el accionar de Díaz “resulta incompatible con la existencia de una voluntad general de desconocer la autoridad judicial”, ya que el abogado de la droguería le comentó que no estaba obligado a cooperar.

 

Por su parte, Llorens también adhirió al sobreseimiento pero apuntó que su intervención en el procedimiento “respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas y no podía, por ello, discernir por sí mismo si la asistencia requerida en ese punto era, o no, jurídicamente exigible a su persona”.

Temas:

causa ANDIS discapacidad Investigación
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