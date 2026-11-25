REDACCIÓN ELONCE
En una nueva edición de La Cocina del Once, Lorena Sánchez presentó tres recetas para compartir en familia o con amigos. Preparó tomates rellenos con carne, cuadril al horno acompañado de calabaza gratinada y un postre de ananá caramelizado con helado.
Una nueva edición de La Cocina del Once presentó este miércoles un menú completo para cuatro personas, con una entrada fresca, un plato principal a base de carne vacuna y un postre que combinó distintas temperaturas y sabores. La encargada de elaborar las preparaciones fue Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal.
El programa, conducido por Danisa Todoro, contó con el acompañamiento de Carnicerías Vital, proveedor oficial de las carnes utilizadas durante la emisión. La cocinera compartió recomendaciones para seleccionar los ingredientes, aprovechar los productos y conseguir una presentación atractiva de cada plato.
La propuesta gastronómica marcó el cierre del Mes de las Juntadas, una iniciativa orientada a recuperar las preparaciones familiares y promover los encuentros alrededor de la mesa. En esta oportunidad, Sánchez eligió tres recetas con ingredientes accesibles y procedimientos que pueden reproducirse en casa.
Tomates rellenos con carne: una entrada fresca y sencilla
Para comenzar, la cocinera preparó tomates rellenos con carne vacuna salteada, cebolla y morrón. A diferencia de otras versiones tradicionales de esta entrada, incorporó un relleno cocido acompañado de una preparación de mayonesa y cebolla de verdeo.
La elección de los tomates resultó fundamental para conseguir una buena presentación. La recomendación fue utilizar ejemplares firmes, de tamaño mediano y con una base que les permita mantenerse de pie sobre el plato.
Además, aconsejó dejarlos escurrir antes de incorporar el relleno, para evitar que el exceso de líquido afecte la consistencia de la preparación.
Ingredientes para cuatro personas:
- 4 tomates medianos firmes.
- 300 gramos de carne vacuna picada de Carnicerías Vital.
- 1 cebolla mediana.
- 1 morrón rojo.
- ½ cucharada de aceite.
- 50 gramos de mayonesa.
- ½ atado chico de cebolla de verdeo.
- Hojas de lechuga, akusai o rúcula.
- Sal y pimienta a gusto.
Paso a paso:
- Cortar la parte superior de cada tomate y reservarla como tapa. Ahuecar cuidadosamente con una cucharita y dejar los tomates boca abajo para que escurran.
- Cortar la cebolla y el morrón en pequeños cubos. Saltearlos en una sartén con aceite hasta que estén tiernos.
- Incorporar la carne picada, condimentar con sal y pimienta y cocinar completamente, desarmándola con una cuchara. Dejar entibiar.
- Rellenar los tomates y mezclar la mayonesa con la cebolla de verdeo picada.
Para la presentación, Sánchez propuso servir un tomate por persona sobre una base de hojas verdes, colocar una porción de mayonesa con verdeo y apoyar la tapa de costado para dejar visible el relleno.
Cuadril relleno al horno con calabaza gratinada
El plato principal consistió en un cuadril vacuno relleno con cebolla caramelizada, morrón asado y queso. La preparación estuvo acompañada por una calabaza gratinada con muzzarella, servida en su propia cáscara.
Para elaborar la receta, la cocinera utilizó una pieza de carne abierta en forma de bolsillo, que permitió incorporar los ingredientes en su interior y conservarlos durante la cocción.
Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de escurrir correctamente el morrón y dejar un espacio libre en la abertura de la carne para facilitar el cierre con hilo de cocina.
Ingredientes para cuatro personas:
- 1 cuadril vacuno de 1 kilo, abierto en bolsillo, de Carnicerías Vital.
- 1 cebolla mediana.
- 1 morrón rojo.
- 150 gramos de queso Tybo o queso de barra.
- 1 calabaza mediana de aproximadamente 1 kilo.
- 125 gramos de muzzarella.
- 1½ cucharadas de aceite.
- Sal y pimienta a gusto.
- Hilo de cocina.
Paso a paso:
- Asar el morrón a 220 °C hasta que la piel se ampolle. Retirar, tapar durante unos minutos, pelar y cortar en tiras.
- Cortar la cebolla en pluma y cocinarla con un poco de aceite a fuego bajo hasta caramelizarla. Dejar entibiar.
- Salpimentar el cuadril y rellenarlo con la cebolla, el morrón y el queso cortado en bastones. Cerrar la abertura con hilo de cocina y colocar en una fuente aceitada.
- Hornear a 180 °C durante aproximadamente 45 a 65 minutos, según el grosor de la pieza y las características del horno, hasta que esté completamente cocida. Dejar reposar 10 minutos antes de retirar el hilo.
- Cortar la calabaza longitudinalmente, retirar las semillas y pincelar con aceite. Hornear las mitades con el corte hacia arriba hasta que la pulpa esté tierna.
- Pisar la pulpa sin romper la cáscara, condimentar y mezclar con la mitad de la muzzarella. Distribuir el queso restante por encima y llevar nuevamente al horno fuerte hasta gratinar.
Para servir, la propuesta fue cortar el cuadril en rodajas gruesas que permitan apreciar el relleno y acompañarlo con la calabaza gratinada.
Ananá dorado con helado: un postre agridulce
Para finalizar el menú, Lorena Sánchez preparó un postre que combinó el dulzor del ananá caramelizado con la frescura del helado de crema.
La elaboración incluyó manteca, azúcar negra y coco rallado tostado, que aportó una textura crocante a la preparación.
La cocinera recomendó incorporar el helado inmediatamente antes de servir, para conservar el contraste entre la fruta tibia y la crema helada.
Ingredientes para cuatro personas:
- 1 ananá fresco mediano.
- 30 gramos de manteca.
- 2 cucharadas de azúcar negra.
- ½ kilo de helado de crema.
- 2 cucharadas de coco rallado.
Paso a paso:
- Tostar el coco rallado en una sartén seca, a fuego bajo, revolviendo hasta que adquiera un ligero color dorado. Retirar y reservar.
- Pelar el ananá, cortar cuatro rodajas gruesas y retirarles el centro si está demasiado duro.
- Derretir la manteca en una sartén a fuego medio, agregar el azúcar negra y acomodar las rodajas de ananá.
- Cocinar entre dos y tres minutos por lado, hasta que la fruta esté dorada y caramelizada.
Finalmente, servir una rodaja de ananá tibio por plato, acompañada de una bocha de helado de crema y coco tostado por encima.