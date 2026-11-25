La autopsia al cuerpo hallado durante la búsqueda del camionero entrerriano Javier Ríos podría demorarse varios días debido a un procedimiento de acondicionamiento que deberán realizar los especialistas forenses antes de avanzar con los estudios correspondientes.

Los restos permanen en la morgue judicial de General Roca, en la provincia de Río Negro, a la espera de las pericias que permitirán establecer la identidad de la persona fallecida, informó Diario Río Negro.

Según informó el Ministerio Público, debido a que el cuerpo fue encontrado en el agua, deberá atravesar un proceso de acondicionamiento que demanda un mínimo de 48 horas antes de que pueda practicarse la autopsia.

Por qué se demorará la autopsia

La exposición prolongada en un medio acuático y el posterior contacto con el aire provocan alteraciones en los tejidos que impiden realizar inmediatamente los estudios forenses.

Una vez concluida esa etapa, los especialistas podrán avanzar con la autopsia. Por este motivo, estimaron que los resultados podrían conocerse en los próximos días o incluso durante la semana entrante, según publicó Diario Río Negro.

Hasta entonces, las autoridades judiciales mantendrán la reserva respecto de la identidad del fallecido, pese a los indicios que permitirían vincular el hallazgo con la desaparición del transportista entrerriano.

Los indicios que vinculan el hallazgo con Javier Ríos

El cuerpo fue encontrado el martes 24 de noviembre, durante el sexto día de rastrillajes, en inmediaciones de la calle Jujuy y el canal principal de Cinco Saltos, a pocos metros del puente de acceso a la ex planta de Indupa.

Los restos fueron localizados a casi tres kilómetros del sitio donde Javier Ríos había sido visto por última vez, el pasado 18 de noviembre.

A este dato se sumó que no había otras búsquedas activas de personas desaparecidas en la localidad rionegrina.