La Justicia investiga un presunto femicidio seguido de suicidio tras el hallazgo de una pareja sin vida este lunes en una vivienda de Patquía, localidad del departamento Independencia, en la provincia de La Rioja.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto, de 37, quien se desempeñaba como efectivo de la Policía provincial. Ambos presentaban heridas de arma de fuego.

La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida. No obstante, la Justicia todavía no confirmó la secuencia de los hechos.

Regresaron de una comunión y horas después los encontraron muertos

De acuerdo con las primeras informaciones, la pareja había asistido el domingo a una celebración familiar por una comunión y regresó a su domicilio alrededor de las 5 de la madrugada del lunes.

Unas cuatro horas después, el padre de Nieto llegó a la vivienda y encontró los cuerpos. Tras el hallazgo, se iniciaron las actuaciones judiciales y las pericias criminalísticas.

Los investigadores procuran determinar si en el hecho estuvo involucrada el arma reglamentaria del efectivo policial.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde el médico forense Alberto Zalazar realizó las autopsias y determinó que ambos fallecieron como consecuencia de traumatismos de cráneo provocados por heridas de arma de fuego.

Los resultados de los estudios fueron incorporados al expediente judicial. Una vez finalizadas las pericias correspondientes, se autorizó la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Qué dijeron las autoridades policiales

Tras conocerse el caso, los comisarios Roger Aníbal Villegas Yompar, Martín Mauricio Agüero y Alejandro Quinteros brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron las identidades de las personas fallecidas y precisaron que no había menores en la vivienda cuando ocurrió el hecho.

Respecto de la situación laboral de Nieto, Quinteros indicó que en su legajo no figuraban antecedentes de problemas psicológicos ni comportamientos inadecuados dentro de la fuerza. “Era un efectivo que gozaba de un buen concepto”, sostuvo en declaraciones a Riojavirtual Radio.

Las autoridades también informaron que la pareja no tenía hijos en común, aunque ambos tenían hijos de relaciones anteriores.

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

El comisario Quinteros se refirió a la principal hipótesis que manejan los investigadores, aunque aclaró que todavía restan medidas probatorias. “Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no podemos ratificarlo ahora. Hay una investigación en curso, pero todo nos lleva hacia ese camino”, expresó.

La causa quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, quien ordenó el análisis de los teléfonos celulares de la pareja y distintas pericias criminalísticas para reconstruir las últimas horas de ambos.