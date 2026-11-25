Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal y busca visibilizar una problemática que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo.
Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada destinada a visibilizar, prevenir y erradicar las distintas formas de violencia por motivos de género, promover el acceso a la Justicia y garantizar la protección de las víctimas.
En 2026, Naciones Unidas impulsó una nueva campaña internacional centrada en la necesidad de garantizar justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad de los agresores.
La problemática continúa presente en todo el mundo. Según datos difundidos por la UNESCO, alrededor de 840 millones de mujeres, aproximadamente una de cada tres, sufrieron violencia física o sexual en algún momento de sus vidas.
Por qué se conmemora el 25 de noviembre
La elección de la fecha estuvo vinculada con el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Las tres mujeres, conocidas como “Las Mariposas”, fueron activistas políticas que se opusieron al régimen dictatorial. Su asesinato se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, se estableció el 25 de noviembre como una jornada de lucha contra la violencia de género.
Posteriormente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente la fecha mediante la Resolución 54/134.
Cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres puede manifestarse tanto en el ámbito público como en el privado, mediante acciones u omisiones que vulneran sus derechos, su libertad, su integridad y su autonomía.
En Argentina, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres reconoce los siguientes tipos de violencia:
Física: agresiones que provocan daño corporal o ponen en riesgo la integridad física.
Psicológica: amenazas, humillaciones, manipulación, hostigamiento y conductas de control.
Sexual: acciones que vulneran el derecho a decidir libremente sobre la sexualidad.
Económica y patrimonial: limitación o control de los recursos económicos y bienes.
Simbólica: mensajes, valores y estereotipos que reproducen relaciones de desigualdad y discriminación.
Política: acciones que obstaculizan o restringen la participación de las mujeres en asuntos públicos y políticos.
La normativa también contempla distintas modalidades de violencia, entre ellas la doméstica, institucional, laboral, obstétrica, mediática y digital.
Las herramientas de asistencia en Argentina
En el país existen diferentes instrumentos legales y servicios destinados a prevenir la violencia de género, brindar asistencia y garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
Entre ellos se encuentra la Ley 26.485, sancionada en 2009, que estableció un marco de protección integral frente a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.
Asimismo, la Ley Micaela (27.499) estableció la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes desempeñan funciones públicas en los tres poderes del Estado nacional.
La normativa lleva el nombre de Micaela García, la joven entrerriana víctima de un femicidio ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay.
En 2019, mediante la Ley 27.533, se incorporó la violencia política a la legislación nacional, mientras que en 2023 se sancionó la Ley Olimpia (27.736), que reconoció la violencia digital como una modalidad de violencia de género.
Violencia de género: las cifras en Argentina durante 2026
En vísperas de la conmemoración del 25N, el Observatorio Nacional MuMaLá difundió un informe en el que contabilizó 266 femicidios y otras muertes violentas asociadas al género entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026.
Del total de casos relevados, 194 correspondieron a femicidios directos. Además, la organización registró 788 intentos de femicidio y señaló que 207 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres.
El relevamiento también indicó que el 61% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.
Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género
La Línea 144 brinda atención gratuita, contención y asesoramiento a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género, durante las 24 horas y los 365 días del año.
El servicio cuenta con profesionales de distintas disciplinas, entre ellas psicología, derecho y trabajo social, capacitados para brindar orientación y acompañamiento.
Ante una situación de peligro inmediato, se debe llamar al 911, ya que la Línea 144 no constituye un servicio de emergencias.