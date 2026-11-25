Un joven de 19 años murió tras protagonizar un vuelco en la Ruta Provincial 6, a tres kilómetros de la localidad neuquina de Rincón de los Sauces. La víctima fue identificada como Alan Nahuel Carrasco, quien había recibido recientemente su primer automóvil como regalo de sus padres por estar próximo a finalizar la escuela secundaria.

El accidente ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando el Nissan March en el que viajaba junto a otro joven de 18 años despistó y dio nueve tumbos hasta quedar volcado a la vera de la ruta.

La Fiscalía investiga las circunstancias del siniestro vial y busca determinar quién conducía el vehículo al momento del despiste. Según indicaron las autoridades policiales, el automóvil circulaba a una velocidad elevada.

El subcomisario de Rincón de los Sauces, Pascual Lara, brindó detalles sobre las características del accidente y precisó que el vehículo terminó sobre el lateral norte del trazado provincial.

“El hecho se registró a las 2.28 y se trató de un autovuelco de un Nissan March, que dio nueve tumbos antes de quedar sobre el lateral norte de la ruta”, explicó el funcionario policial.

El joven tenía 19 años

Además, señaló que el automóvil recorrió aproximadamente 60 metros fuera de la calzada. Como consecuencia del violento vuelco, ambos ocupantes salieron despedidos del habitáculo.

En el operativo de rescate intervinieron efectivos policiales, personal de salud y Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Los dos ocupantes fueron trasladados de urgencia para recibir asistencia médica. Carrasco ingresó al hospital de Rincón de los Sauces, donde falleció alrededor de las cuatro de la madrugada debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En tanto, el adolescente de 18 años presentó múltiples politraumatismos y fue derivado al hospital de Cutral Co. Según la información difundida, su estado era estable.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Cintia Moya, quien ordenó una serie de peritajes sobre el Nissan March para establecer la mecánica del accidente. El vehículo, que sufrió importantes daños, quedó a disposición de la Justicia.

Le habían regalado su primer auto

Alan Nahuel Carrasco cursaba sexto año y estaba a pocas semanas de finalizar sus estudios secundarios. Sus padres habían decidido obsequiarle el automóvil como reconocimiento por esa etapa de su formación.

Tras el accidente, efectivos policiales entrevistaron al padre de la víctima, quien confirmó que el Nissan March estaba registrado a nombre de su hijo y que se lo habían regalado recientemente, según publicó TN.

La muerte del joven generó conmoción en Rincón de los Sauces. Desde el municipio difundieron un comunicado en el que expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia y a los seres queridos de Carrasco.