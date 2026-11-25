La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar del mercado los medicamentos que contienen rosiglitazona, un principio activo utilizado para el tratamiento de la diabetes, y prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un spray frío. Las medidas fueron oficializadas este miércoles mediante las disposiciones 7557/2026 y 7556/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

En el caso de la rosiglitazona, el organismo suspendió su elaboración, comercialización, importación y uso, tanto como monodroga como en asociación con otros principios activos, tras una evaluación de los riesgos cardiovasculares vinculados con su utilización.

Asimismo, canceló las autorizaciones de comercialización y las correspondientes inscripciones en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de todos los productos que contengan dicho ingrediente farmacéutico.

Los riesgos cardiovasculares del medicamento

La decisión se fundamentó en un informe elaborado por el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo, a partir de recomendaciones internacionales que plantearon la necesidad de reevaluar la permanencia del fármaco en el mercado debido al riesgo de eventos adversos cardiovasculares.

Según los considerandos de la disposición, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que la relación entre los beneficios y los riesgos de la rosiglitazona dejó de ser positiva ante el incremento de las complicaciones cardiovasculares y la imposibilidad de identificar medidas adicionales para reducirlas.

En ese contexto, distintas autoridades regulatorias internacionales retiraron el medicamento del mercado o suspendieron sus registros sanitarios. También se registraron antecedentes de discontinuación de su comercialización en Canadá, Australia y Estados Unidos.

Una búsqueda realizada en VigiBase, la base de datos global del Centro de Monitoreo de Uppsala, permitió identificar 93.204 reportes relacionados con la rosiglitazona. Alrededor del 70% correspondió a trastornos cardíacos, entre los cuales las reacciones adversas más frecuentes fueron el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

Qué medicamento deberá ser retirado del mercado

La ANMAT constató que en el Registro de Especialidades Medicinales permanecía inscripto y comercializado el producto GLIMIDE 8 MG, elaborado por Laboratorio Beta SA, bajo el certificado N.º 48.816.

El medicamento se comercializaba en forma de comprimidos recubiertos de ocho miligramos, en una presentación de blíster por 30 unidades.

La disposición estableció que los laboratorios titulares de especialidades medicinales que contengan rosiglitazona deberán efectuar el retiro inmediato de sus productos y acreditar el cumplimiento de la medida ante el Instituto Nacional de Medicamentos.

Además, el organismo dejará de admitir solicitudes de inscripción de medicamentos que contengan ese principio activo. La medida entrará en vigencia este jueves 26 de noviembre.

ANMAT prohibió todos los lotes de un spray frío

Mediante la Disposición 7556/2026, la autoridad sanitaria también prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto identificado como “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont neto 440 ml”.

La investigación comenzó a partir de una denuncia vinculada con la venta del producto a través de un sitio web y de la plataforma Mercado Libre.

En el marco de las actuaciones, inspectores del Departamento de Control de Mercado se presentaron en las instalaciones de la firma MDF SRL, ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe, donde encontraron 31 unidades del producto con fecha de vencimiento en diciembre de 2028.

Los envases no contaban con información sobre el número de lote, el fabricante o importador responsable en la Argentina ni datos correspondientes a registros sanitarios. Además, el establecimiento disponía de habilitación municipal, pero carecía de autorizaciones sanitarias.

Las irregularidades detectadas y los sumarios

La representante de la empresa manifestó que el producto había sido comercializado mediante plataformas digitales hasta el 10 de septiembre de este año, cuando Mercado Libre dio de baja los anuncios por falta de las autorizaciones necesarias.

Durante la inspección, el personal de ANMAT tomó una unidad como muestra y dispuso la inhibición preventiva de las 30 restantes. Posteriormente, realizó actuaciones en el domicilio de un proveedor ubicado en Lanús, provincia de Buenos Aires.

Las consultas efectuadas en los registros oficiales permitieron determinar que el spray carecía de autorización sanitaria, por lo que no era posible acreditar sus características, funcionalidad, seguridad y trazabilidad.

Además de prohibir el producto, la ANMAT dispuso que MDF SRL no podrá distribuir ni comercializar productos médicos destinados al tránsito interjurisdiccional.

Finalmente, ordenó iniciar sumarios sanitarios contra esa empresa y contra la firma Jorge Omar Kazlauskas por presuntos incumplimientos de la legislación vigente, y comunicar las medidas a las autoridades sanitarias provinciales y a los organismos de Defensa del Consumidor.