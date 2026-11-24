Tres allanamientos en Concordia culminaron este martes con el secuestro de 284 envoltorios y 20 piedras de cocaína y la detención de dos hombres. Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta.

Personal de la Comisaría Cuarta concretó las medidas judiciales durante la tarde en viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles La Paz y J. J. Mega, donde se obtuvieron resultados positivos para la causa.

Según informó la Policía, los efectivos lograron identificar al presunto autor del robo de una motocicleta Motomel Serie 2, de 150 centímetros cúbicos, y secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

Intentó escapar y descartó un frasco con cocaína

Durante los procedimientos también se incautaron envoltorios con cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo. Ante estos hallazgos, uno de los hombres quedó detenido por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, otro hombre, de 42 años, intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Durante su intento de escape, descartó un frasco que contenía dos medias en las que llevaba oculta la droga.

Al verificar el contenido, los uniformados encontraron 284 envoltorios de cocaína y 20 piedras de gran tamaño de la misma sustancia, por lo que iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la legislación sobre estupefacientes.

Uno de los detenidos tenía pedido de captura

Al constatar los antecedentes del hombre de 42 años, los efectivos comprobaron que sobre él pesaba un mandamiento de captura y detención vigente.

La medida había sido emitida por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, en el marco de una causa por tenencia de arma de fuego de uso civil.

Los procedimientos y las actuaciones judiciales derivadas del secuestro de estupefacientes se desarrollaron con conocimiento del fiscal Tomás Tscherning.