La causa por el homicidio de Jazmín González, ocurrido en octubre de 2025 en Bajada Grande, en Paraná, fue elevada a juicio este martes tras una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital entrerriana. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, dio por concluida la etapa de investigación y resolvió avanzar hacia un juicio por jurados contra Alexander Yamil Cabrera, principal acusado por el crimen.

En diálogo con Elonce, el abogado querellante, Boris Cohen, brindó detalles sobre la resolución judicial, las pruebas reunidas durante la investigación y la pena que solicitarán los acusadores. Además, confirmó que se prorrogaron las medidas de coerción que pesan sobre el imputado.

“La audiencia transcurrió con absoluta normalidad. Es una etapa intermedia, es la elevación a juicio, es el fin de la investigación. También se prorrogaron las medidas de coerción que pesan sobre el imputado, el señor Cabrera”, explicó el letrado.

La querella solicitará 18 años de prisión

Cohen precisó que la calificación legal quedó establecida como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso con otro delito de tentativa de homicidio contra otras personas, por el cual no interviene como querellante.

“La jueza resolvió elevar la causa a juicio en horas de la tarde, pasadas las 18, y esta etapa intermedia ya ha finalizado. A partir de ahora se va a sortear un vocal de Juicio y Apelaciones, que es el que va a entender en la próxima etapa, que es el juicio por jurados”, indicó.

El representante legal de la familia de Jazmín manifestó su conformidad con el avance del proceso y destacó que existe coincidencia con el Ministerio Público Fiscal respecto de la pena que pretenden solicitar. “La pena en expectativa que se va a solicitar, que es también provisoria porque pueden surgir otros elementos en el debate, es de 18 años de prisión efectiva”, confirmó.

Las pruebas reunidas durante la investigación

El abogado querellante enumeró los elementos incorporados al expediente y destacó especialmente los resultados de las pericias balísticas realizadas sobre el arma de fuego secuestrada.

“La investigación ha concluido. Hay muchas pruebas para rendir en el juicio. Hay testimonios, hay filmaciones, hay pericias sobre el arma de fuego que dieron positivas a que esa arma fue la que efectuó el disparo que terminó con la vida de Jazmín”, sostuvo Cohen.

Entre los elementos probatorios también mencionó informes policiales, registros de cámaras de seguridad aportados por vecinos, declaraciones de testigos presenciales y conversaciones halladas en teléfonos celulares, mantenidas con posterioridad al hecho.

Cabrera continuará con prisión domiciliaria

Respecto de la situación procesal del acusado, Cohen confirmó que continuará bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica y monitoreo permanente por parte de la Policía de Entre Ríos.

“Va a continuar cumpliendo con prisión domiciliaria hasta la etapa posterior, que será seguramente la admisión de evidencia ante el tribunal de juicio, donde se va a solicitar la prórroga de esta medida hasta el momento del debate”, detalló.

Asimismo, adelantó que la querella se opondrá a cualquier eventual flexibilización de las condiciones de detención. “Nos opondríamos a cualquier medida que morigere esta situación, porque el riesgo de fuga es importante, porque la pena es importante”, argumentó.

Cuándo podría realizarse el juicio por jurados

Consultado sobre los plazos que demandará el proceso, el abogado estimó que el debate podría concretarse durante 2027, debido a las diferentes instancias judiciales que todavía deben cumplirse.

“El juicio por jurados llegaría el año que viene porque hay varias etapas. Está la admisión de prueba, que es una etapa bastante complicada porque a veces no se logran acuerdos probatorios”, explicó.

Homicidio de Jazmín González: solicitaron avanzar hacia la instancia de juicio

Una vez admitidas las evidencias, se procederá al sorteo de los integrantes del jurado popular y posteriormente se realizará una audiencia para su selección. “Creo que fácilmente un año más”, estimó el representante de la familia de Jazmín González.

La expectativa de la familia ante el juicio

Cohen aclaró que los elementos reunidos durante la investigación tienen carácter provisorio y deberán ser expuestos durante el debate oral, instancia en la que serán evaluados por los integrantes del jurado popular.

“El valor real lo van a adquirir en el juicio, en el debate, cuando se rindan ante el jurado popular”, señaló el abogado, quien manifestó su expectativa de obtener una sentencia condenatoria.

“Todos esos elementos que son provisorios se van a volcar en el juicio para convencer al jurado de que el autor del hecho es el imputado”, concluyó Cohen.