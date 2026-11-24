REDACCIÓN ELONCE
La querella presentó la acusación contra Alexander Yamil Cabrera por el crimen de Jazmín Ayesha González, ocurrido en octubre de 2025 en Paraná. Solicitó avanzar hacia la instancia de juicio y anticipó que podría requerir una pena superior a la pretendida por Fiscalía.
Avanza la investigación por el crimen de Jazmín Ayesha González, ocurrido en octubre de 2025 en Bajada Grande, en Paraná y para esta tarde está prevista la audiencia de remisión a juicio contra Alexander Yamil Cabrera, principal acusado por el homicidio de la adolescente. La querella consideró concluida la etapa de investigación penal preparatoria y solicitó que se realice el control correspondiente para avanzar hacia el juicio.
En la presentación judicial ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, los representantes de la parte querellante compartieron la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal y consideraron que las pruebas reunidas resultaban suficientes para sostener la acusación contra el imputado.
Asimismo, anticiparon que solicitarán una pena de cumplimiento efectivo y dejaron abierta la posibilidad de requerir una condena más elevada que la pretendida por Fiscalía, aunque todavía no precisaron la cantidad de años de prisión.
La acusación por el crimen de Jazmín González
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el homicidio se produjo en el contexto de un conflicto entre jóvenes que habían concurrido a un evento realizado en Paraná.
Según la hipótesis acusatoria, Cabrera (quien iba a bordo de una motocicleta guiada por Facundo Montenegro) efectuó varios disparos durante el enfrentamiento y uno de ellos impactó en González, quien circulaba como acompañante en otra moto conducida por Julián Jonathan Leonel Manrique.
"Ambos transitaban por calle Cortada "G" del Barrio Bajada Grande. Al llegar al cruce con c lle Cort d "A”, fueron interceptados por R. B. S. de 15 años de edad quien lanzó golpes de puño a Yamil Cabrera y éste último extrajo de sus pertenencias un arma de fuego tipo revolver presumiblemente cal. .38 que portaba ilegalmente con el cual disparó hacia S. no logrando herirlo, y luego, no obstante el peligro que esa acción representaba para la vida de González quien se encontraba a escasos metros en el moto vehículo conducido por Manrique, Cabrera continuó efectuando disparos, resultando que uno de los proyectiles impactó en la región frontal derecha sobre el ojo de la víctima, quien cayó desvanecida en la cinta asfáltica", indica la acusación a la que accedió Elonce.
La investigación reunió declaraciones testimoniales, registros de cámaras de seguridad e informes policiales que, según la querella, permitieron reconstruir las circunstancias del homicidio e identificar al presunto responsable.
Las pruebas reunidas durante la investigación
Personal de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, bajo la conducción del comisario principal Miguel Delavalle, intervino en las tareas investigativas y elaboró informes sobre los testimonios recabados y los elementos secuestrados.
Entre las evidencias incorporadas al expediente figuró un arma de fuego secuestrada durante un allanamiento realizado el 21 de octubre de 2025 en la vivienda familiar de Cabrera, ubicada en calle Anselmi de Paraná.
La acusación también hizo referencia a los resultados de los estudios balísticos, que establecieron una correspondencia entre el calibre del proyectil hallado en el cuerpo de la víctima y el del arma secuestrada. Este elemento fue considerado relevante para respaldar la hipótesis investigativa.
Los registros fílmicos y los informes forenses
Otro de los elementos incorporados a la causa fueron las grabaciones de cámaras de seguridad aportadas voluntariamente por particulares, que posteriormente fueron analizadas por personal policial y especialistas.
También se incluyeron registros de llamados telefónicos realizados por vecinos y comunicaciones policiales vinculadas con la intervención de los efectivos durante aquella jornada.
Por otra parte, el acta de defunción y los informes del Cuerpo Médico Forense determinaron que González falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego en la región craneal.
La calificación legal contra Alexander Yamil Cabrera
La querella compartió la calificación legal establecida por Fiscalía, que atribuyó a Cabrera el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor.
A esta acusación se sumaron los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de coautor, y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real.
Respecto de la tentativa de homicidio, la acusación sostuvo que los disparos efectuados en un sector donde circulaban numerosas personas representaron un peligro concreto para la vida y la integridad física de terceros. También atribuyó al imputado una actuación conjunta con otro de los involucrados.
La querella ofreció 22 documentos e informes como prueba
En el escrito judicial, la parte querellante ofreció 22 elementos documentales e informes, entre los que se incluyeron actas de procedimientos policiales, allanamientos, secuestros, estudios balísticos, informes médicos y pericias informáticas.
También incorporó dos soportes digitales con registros fílmicos de cámaras de seguridad y solicitó la declaración de efectivos policiales que participaron de la investigación, testigos de los procedimientos y profesionales que intervinieron en los estudios técnicos.
Entre los testigos ofrecidos figuraron integrantes de las divisiones Homicidios, Videovigilancia y Criminalística de la Policía de Entre Ríos, además de especialistas del Laboratorio Informático Forense del Ministerio Público Fiscal y del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.
La querella podría solicitar una pena mayor que Fiscalía
En cuanto a la eventual condena, la presentación indicó que la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal se ubicaría dentro del primer tercio de la escala penal correspondiente al concurso de delitos atribuidos al imputado.
Si bien la querella coincidió en solicitar una pena de cumplimiento efectivo, aclaró que representa un interés particular y que su pretensión podría diferir de la sostenida por el organismo acusador.
“La querella entiende que la pena a solicitar puede resultar distinta y más grave”, señalaron los representantes de la parte acusadora en el escrito judicial.
Además, anticiparon que durante la audiencia correspondiente ampliarán los fundamentos relacionados con las circunstancias agravantes y atenuantes que deberán considerarse al momento de determinar una eventual condena.
Solicitaron avanzar hacia la instancia de juicio
La parte querellante consideró que los testimonios, informes policiales, registros audiovisuales y pericias reunidos durante la investigación permitieron alcanzar el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal.
En consecuencia, solicitó que se tenga por formulada la acusación privada y, al considerar concluida la investigación penal preparatoria, se efectúe el control judicial correspondiente.
El pedido contempló la realización de la audiencia prevista en el artículo 405 del Código Procesal Penal de Entre Ríos y la posterior remisión de las actuaciones al juez competente, en caso de que el estado del proceso así lo permita.
La presentación constituye un avance en la causa por el crimen de Ayesha González, aunque todavía deberá resolverse el pedido de remisión a juicio durante la audiencia judicial prevista para este martes a las 17 en Tribunales de Paraná. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse en las instancias judiciales correspondientes.