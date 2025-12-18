 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Convocan a una concentración para pedir justicia en el caso de Jazmín González

Familiares y amigos de la joven asesinada exigen una sentencia firme y penas máximas para los responsables, a dos meses del crimen.

18 de Diciembre de 2025
Crimen de Jazmín.
Crimen de Jazmín. Foto: Archivo Elonce.

A dos meses del homicidio de Jazmín González, familiares y amigos de la joven convocan a una nueva concentración en busca de justicia. La cita es el viernes 19 de diciembre a las 9:30, frente a los Tribunales de Paraná. El asesinato de Jazmín ocurrió el domingo 19 de octubre, cuando la joven, de 16 años, recibió un disparo en la cabeza durante un incidente en la zona de Bajada Grande.

 

"Al cumplirse el segundo mes del homicidio de Jazmín, familiares y amigos exigimos justicia, que se dicte una sentencia firme y mayor para los culpables, y que la investigación avance más rápido", expresaron en la convocatoria. La familia de Jazmín se muestra preocupada por el lento avance del proceso y exige que los responsables reciban penas máximas. "Que se cumpla con la ley y se apliquen penas máximas para los implicados en su muerte, que consideramos un asesinato y no un accidente", dijeron.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Reclamos por las penas y la detención de los imputados

 

En la convocatoria también se exige que los involucrados en el asesinato de Jazmín cumplan su condena en unidades penales y no con prisión domiciliaria, como hasta ahora. El principal imputado por el asesinato es Yamil Cabrera, de 20 años, quien está acusado de disparar el proyectil que mató a la joven. Cabrera se encuentra actualmente detenido en una cárcel fuera de Paraná, mientras avanza la investigación.

 

El caso de Jazmín González sigue generando gran conmoción en la comunidad, que apoya la lucha de sus familiares por alcanzar una condena ejemplar. A través de esta concentración, esperan visibilizar el reclamo y acelerar el proceso judicial, mientras continúan exigiendo justicia por su muerte. (Con información de APF Digital)

Temas:

Tribunales
