“Tuvimos la suerte”, afirmó el agenciero que vendió la boleta ganadora del Quini 6 en Paraná

Hernán Villegas, feliz con la fortuna de su lado en su agencia.

Este miércoles el Quini 6 repartió más de 33 millones de pesos entre ocho apostadores en el Siempre Sale, donde se dio la coincidencia de que uno de los afortunados jugó su boleta en la agencia Nº 760 de Paraná, ubicada en Avenida Ramírez.

Hernán Villegas, dueño de la agencia Nº 760 de la ciudad de Paraná, dialogó con Elonce al respecto de la fortuna: “Ya es el tercer premio grande”, acotó en primer lugar. Además, comentó una particularidad de su suerte: “Hace un año, para mediados de diciembre, una señora sacó un Quini 6 de 32 o 33 millones de pesos. Doce meses después sacaron un pozo similar. No sé si decirte si es casualidad, pero algo hay”.

Los números afortunados del Siempre Sale. Foto: Elonce.

“Tuvimos la suerte de que en la provincia el único salió aquí. Son cosas que se dan”, indicó. Posteriormente, brindó una información precisa: “Hasta ahora no ha aparecido el cliente o la clienta que lo sacó. Cuando aparezca, se va al IAFAS”. También aclaró que no recibirá un peso dado que los pozos grandes (Tradicional, La Segunda y Revancha) brindan premios a las agencieras.

“Todos quieren sacar un premio para acomodarse un poquito. No es una fortuna, pero sirve”, exclamó.

Sobre su historia particular, comentó que en enero cumplirá 30 años como agenciero en la capital entrerriana.