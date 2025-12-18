Comenzaron las colonias de vacaciones en el Club de Pescadores

REDACCIÓN ELONCE
Los niños disfrutan de actividades acuáticas y deportivas en la colonia organizada por el club, que sigue con las inscripciones abiertas.
Las colonias de vacaciones del Club de Pescadores ya están en marcha, y niños de 3 a 14 años disfrutan de una variada propuesta de actividades recreativas, acuáticas y deportivas. Tamara King, coordinadora de la colonia, detalló que las actividades están divididas en tres grupos por edad: de 3 a 6 años, de 7 a 10 años, y de 11 a 14 años, asegurando una experiencia adaptada a cada franja etaria.
"Tenemos varios talleres, por lo general son todos los viernes. Tenemos taller de SUP, taller de kayak, vamos al parque acuático, hacemos campamento", explicó King. Además de las actividades especiales de los viernes, los niños realizan actividades predeportivas y juegos durante la primera hora, seguidos de una merienda y, finalmente, la tan esperada hora de piscina. "Lo más lindo es la pileta", añadió la coordinadora entre risas.
Inscripciones abiertas y promociones para familias
Las inscripciones para la colonia siguen abiertas. El primer periodo de actividades comenzó el 9 de diciembre y finaliza el 9 de enero, mientras que el segundo periodo va del 12 de enero al 13 de febrero. King destacó que el Club de Pescadores ofrece precios diferenciados para socios y no socios, e invitó a las familias a aprovechar las promociones: "Si son dos hermanos, uno paga la mitad y si son tres hermanos, uno no paga", comentó.
Para aquellos interesados, pueden obtener más información y realizar las inscripciones llamando al teléfono 343 4635525 o al 343 4638555, según indicó Tamara King. Esta propuesta es una excelente oportunidad para que los más pequeños disfruten de un verano lleno de actividades y diversión en un entorno seguro y educativo.