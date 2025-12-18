Guillermo Ortíz, en el radar de Patronato de cara a la Primera Nacional

Patronato continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de reforzar su plantel de cara al 2026. Después de cerrar la primera etapa de preparación con dos incorporaciones -Agustín Araujo y Franco Meritello- el conjunto paranaense sigue ampliando su radar y, en las últimas horas, se conoció el interés por dos jugadores de renombre: Guillermo Ortíz y Enzo Luna.

Guillermo Ortíz, un defensor de 33 años que dejó de ser futbolista de Colón, se encuentra en el centro de la atención de varios clubes de la Liga Profesional y del exterior. Además, la posibilidad de que Ortíz cruce el charco, es una de las alternativas que maneja el cuerpo técnico de Patronato, aunque no será fácil. El defensor tiene propuestas de otras instituciones y su llegada requeriría un esfuerzo económico significativo por parte del club.

Ortíz, la opción más buscada

El ex jugador de Atlético Tucumán, que también tuvo pasos por Godoy Cruz, Newell's y Aldosivi, ha sido uno de los pilares defensivos en Colón, sumando 26 partidos en la última temporada de la Liga Profesional, sin marcar goles. Aunque no es un futbolista de muchos registros goleadores, Ortíz es reconocido por su solidez defensiva y su capacidad para liderar la línea de fondo. Además, con 33 años, el zaguero tiene la experiencia necesaria para adaptarse a los desafíos de la primera división y aportar a la estabilidad defensiva del equipo rojinegro.

De acuerdo con los últimos informes, Ortíz también tiene propuestas de la Liga Profesional y del exterior, lo que pone en aprietos la posibilidad de que el defensor llegue a Patronato, sostuvo Código Patrón.

Enzo Luna, otro apuntado

Enzo Luna, otra de las alternativas en el mercado para la faceta ofensiva. Foto: Archivo Elonce.

Mientras Patronato sigue negociando por Ortíz, también ha puesto la mirada en Enzo Luna, un delantero de 23 años que actualmente pertenece a Huracán, pero que viene de jugar la última temporada a préstamo en Los Andes.

Luna, que mide 1,80 metros, tiene un contrato vigente con Huracán hasta finales de 2026. Sin embargo, no es tenido en cuenta por Diego Martínez, entrenador de Huracán, lo que abre la puerta a una posible salida. Patronato, que sigue en conversaciones, podría intentar una negociación para lograr su llegada a préstamo, sin cargo y sin opción de compra.