Proyecto de escuela secundaria con orientación en Inteligencia Artificial: “Queremos que Entre Ríos sea pionera”

REDACCIÓN ELONCE
Docentes acercaron un proyecto con la posibilidad de que haya una escuela de Jóvenes y Adultos que contemple la inclusión de la Inteligencia Artificial. Fue un proyecto que fue entregado a Jorge Maier, de Juntos, con intenciones de innovar el sistema educativo en Entre Ríos.
Myrta Montiel, una de las docentes que impulsó el proyecto, detalló cómo surgió esta iniciativa: “Estaba abocada a un proyecto de capacitación docente en Inteligencia Artificial para que los docentes de Entre Ríos pudiesen empezar a usar la Inteligencia Artificial en sus respectivas escuelas. Daniela Rodríguez, que es la otra docente, se me acerca porque le comento el proyecto y me dice ‘¿por qué no vamos más allá y creamos una ESJA?’ ¿Por qué una ESJA? Porque las dos somos docentes de escuelas nocturnas y sabemos la problemática y la falta de oportunidades de gente que va a escuelas nocturnas, que son jóvenes y adultos”.
“Empezamos el proyecto las dos solitas y hemos estado trabajando casi un año las dos solas y una vez que lo habíamos finalizado se lo entregamos al diputado Maier. Es el esqueleto del proyecto, que son unas 11 hojas. El proyecto tiene más de 200 hojas. Lo que pasa es que para ser aprobado necesita las cámaras de Diputados y Senadores y el Consejo General de Educación en esta etapa es la factibilidad. Están planteados los fundamentos del proyecto, está la carga horaria que debe tener, las diferentes materias y demás”, ahondó.
“La escuela va a estar completamente atravesada por la IA, no es una materia más, sino que todas las materias incluyen IA. También tenemos todos los talleres que van a estar dentro de la escuela, donde los estudiantes van a estar trabajando desde el día uno”, sostuvo.
Profundizando sobre la importancia de la herramienta, comentó que la IA “va a ser predominante porque todas las materias dictadas de esa forma y por eso necesitamos docentes capacitados. Sin los docentes y el proyecto de capacitación, esta escuela no se puede abrir porque hicimos todo de acuerdo a los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son los que dictan Nación y son los contenidos que debe tener la materia. Todos esos contenidos los transversalizamos con IA”.
“Desde un primer momento, los docentes van a estar utilizando Inteligencia Artificial Generativa y los estudiantes van a estar utilizando Inteligencia Artificial Híbrida”, comentó. Sobre esta diferenciación, Montiel aclaró: “La Inteligencia Artificial Generativa es la que comúnmente hacen ahora los chicos con el Chat GPT, donde hacen una pregunta, le dan una respuesta y ellos copian y pegan. Es lo mismo que hacíamos nosotros cuando íbamos a una biblioteca. Lo de nosotros va más allá de eso porque lo que se intenta no solo es que el estudiante aprenda a usar la herramienta de IA, que no se reduce al Chat GPT, sino que hay cientos, sino que el alumno use su propio criterio”.
Asimismo, el proyecto contempla que “la escuela está preparada para recibir tres tipos de estudiantes: alumnos presenciales, virtuales sincrónicos (a la distancia) y, además, un tercer grupo que son los asincrónicos, que son los que durante la semana no pueden estudiar y conectarse, pero los fines de semana sí se puedan sumar”.
Yendo a su caso personal, la docente relató que comenzó desde antes de la pandemia a usar la tecnología: “Desde 2017 estaba usando aulas virtuales con todos mis alumnos, con los de la mañana y los de la noche. Este año, antes de jubilarme, estuve usando IA con mis alumnos con unos proyectos lindos y se engancharon”.
Sobre algunos adelantes del proyecto, manifestó que en los propios talleres “se van a ver todos los contenidos de creación de contenido digital” y que eso impulsará a que “de entrada los alumnos van a poder generar sus propios ingresos, de crear sus emprendimientos”.
“Nosotras somos entrerrianas y queremos que salga en Entre Ríos porque Domingo Faustino Sarmiento creó la primera Escuela Normal del país acá en Paraná. En el siglo XIX fuimos pioneras en esto y ahora queremos que Entre Ríos seamos pioneras en esto”, cerró.