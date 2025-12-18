La angustia de Sabrina Rojas en Navidad: “Tengo un día sensible”

La conductora se mostró vulnerable en una emotiva entrevista donde reveló cómo vive la Navidad sin sus hijos y el desafío de mantener una relación pacífica con Luciano Castro.
Sabrina Rojas atravesó un momento de gran emoción al hablar sobre su primera Navidad sin sus hijos, Esperanza y Fausto, quienes estarán con su padre, Luciano Castro, en la costa. En una aparición fugaz en el programa LAM, la conductora confesó estar pasando un "día sensible", ya que es la primera vez en años que no celebrará la festividad con los pequeños, fruto de su relación con el actor. La declaración tocó el corazón de muchos, pues Rojas abrió una ventana a sus emociones personales y cómo esta separación, a cuatro años de su divorcio, sigue marcando ciertos momentos familiares importantes.
"Esta es la primera Navidad que paso sin mis hijos. Tengo un día sensible", comentó Sabrina, visiblemente afectada. Los niños se ausentarán por diez días, lo que hace aún más difícil la situación para la conductora. A pesar de las constantes muestras de fortaleza que ha dado en público, en esta oportunidad, no pudo ocultar la tristeza que siente al no tener a sus hijos en esta fecha tan especial. "Se van por diez días y es mi primera Navidad sin ellos", agregó, dejando en claro que la ausencia de los niños sigue siendo un desafío para ella.
Un momento emotivo y un apoyo humorístico
El ambiente se alivió un poco cuando Romi Scarola, otra de las panelistas de LAM, intervino con humor, sugiriendo que Sabrina podría "duelar y irse de joda". La respuesta de Rojas, como siempre, estuvo llena de sinceridad: "Yo me voy de joda aun teniendo a los nenes. Pero cuando estoy sin mis hijos la paso bien dos o tres días y después me aburro". Esta frase reflejó la doble faceta que Sabrina vive en su día a día: la alegría de disfrutar de su tiempo personal, pero también la melancolía que acompaña la ausencia de los niños, sobre todo en estas fechas significativas.
La conductora también explicó cómo se organiza con Luciano Castro en cuanto a las fechas familiares. "En general, Navidad siempre les tocó conmigo. Con Luciano no tenemos días fijos. Nos vamos hablando y viendo cómo viene la semana del otro", dijo. Esta forma de organizarse parece ser la clave para mantener una relación armónica entre ambos, a pesar de la separación, en beneficio de sus hijos, con quienes comparten una relación de crianza compartida.
La relación con Luciano Castro, en paz
El tema de la relación con Luciano Castro también salió a la luz durante la entrevista. Sabrina aclaró que no vivió momentos incómodos en los recientes Premios Martín Fierro de Streaming, donde coincidió con su exmarido y su expareja, Griselda Siciliani. Aunque la situación era algo compleja, ya que los tres coincidieron a pocos metros en la alfombra roja, Sabrina aseguró que habían acordado no cruzarse para evitar incomodidades y posibles polémicas. Sin embargo, en un giro irónico, afirmó que no lograron cumplir con este acuerdo.
"Estamos en un momento de paz", resumió Sabrina, destacando que, a pesar de los desafíos que implica la relación con su ex, la paz en el trato y la convivencia sigue siendo un objetivo para ambos. La conductora ha sido abierta sobre sus sentimientos en relación al rol paterno de Luciano Castro, a veces compartiendo públicamente sus frustraciones, pero también reconociendo los esfuerzos para que la relación con los niños siga siendo lo más importante. (Con información de Ciudad Magazine)