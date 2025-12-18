Antonela Roccuzzo marca tendencia con un vestido blanco sustentable

Antonela Roccuzzo apostó por un look total white con un vestido sustentable que combina elegancia y lujo.
Antonela Roccuzzo ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez con un look total white que no solo destaca por su estética, sino también por su mensaje de moda consciente. La esposa de Lionel Messi se lució con un vestido maxi blanco que combinó sofisticación, minimalismo y sustentabilidad. Este estilismo no solo refleja elegancia, sino también la importancia de apostar por prendas atemporales y de calidad, una tendencia creciente en la industria de la moda.
El vestido elegido por Roccuzzo fue el modelo HAYDEN, confeccionado en crepé blanco, ideal para ocasiones especiales. Su escote en V profundo y sus hombreras modernas le otorgan una estructura que realza la figura, mientras que la cintura fruncida resalta la silueta. La caída larga, fluida y holgada aporta un toque de movimiento y comodidad, lo que lo convierte en una prenda versátil para celebraciones nocturnas o eventos de fin de año. Este diseño ha sido ampliamente comentado, no solo por su belleza, sino también por su precio accesible.
Un precio accesible para un look sofisticado
El vestido HAYDEN de Antonela Roccuzzo se comercializa a un precio promocional de 92 dólares en la tienda online, cuando su valor regular ronda los 115 dólares. Este dato no pasó desapercibido entre las seguidoras de la empresaria, que celebraron la posibilidad de adquirir una prenda sofisticada sin que el lujo quede fuera del alcance. Este gesto, sumado a la decisión de elegir una prenda sustentable, posiciona a Roccuzzo como un referente en el ámbito de la moda consciente.
El look de Antonela Roccuzzo se completó con accesorios dorados de una joyería estadounidense reconocida, incluyendo aros geométricos XL y collares de eslabones gruesos en doble hilera. Estos detalles de joyería aportaron el brillo necesario sin recargar el conjunto. En cuanto al "beauty look", la empresaria optó por un maquillaje sutil, con una piel luminosa y labios rosados, y llevó el cabello suelto, liso y natural, lo que acentuó la frescura del estilismo.