Buscan a una “viuda negra” acusada de un violento robo y ataque con cuchillo

La Justicia ordenó la captura de una joven señalada como “viuda negra” por un asalto ocurrido tras una cita pactada por redes sociales. El ataque ocurrió en septiembre y dejó a un hombre herido.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó la captura de Ludmila Abril Cabral, una joven señalada como “viuda negra”, en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido en septiembre pasado contra un vecino de San Isidro, a quien habría atacado junto a al menos tres cómplices tras una cita pactada por redes sociales.
Según se informó, la víctima, identificada como Patricio V., de 32 años, había conocido a Cabral a través de Instagram. Tras intercambiar mensajes durante aproximadamente dos meses, acordaron un encuentro en el departamento del hombre. La joven llegó acompañada por otra mujer, Melanie J. Q., de 19 años. En un momento, una de ellas salió del edificio con la excusa de comprar cigarrillos y regresó acompañada por dos hombres armados con cuchillos.
El propietario del departamento fue atado de pies y manos y amordazado. Para obligarlo a entregar dinero y objetos de valor, fue golpeado y apuñalado en el hombro izquierdo. El hecho ocurrió entre las 2 y las 4 de la madrugada del 22 de septiembre, en un departamento ubicado en General Juan José de Urquiza al 100, en la localidad bonaerense de Acassuso.
Como resultado de la investigación, Melanie J. Q. y uno de los presuntos cómplices, Natanael E. C., de 21 años, se encuentran detenidos. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó al juez de Garantías la formal detención de los imputados y el pedido de captura de Cabral, señalada como la principal prófuga en la causa.
De acuerdo a fuentes judiciales, la modalidad delictiva fue identificada como “viuda negra”, término utilizado para describir hechos en los que mujeres concretan encuentros con víctimas para luego sustraerles pertenencias. En este caso, se indicó que la víctima no fue dormida con somníferos y que el ataque ocurrió mientras estaba consciente.
Tras el asalto, los delincuentes huyeron con diversos elementos, entre ellos una mochila, una computadora portátil, un teléfono celular, cadenas de oro, relojes, perfumes y otros objetos personales. La víctima sufrió heridas leves y su vida no corrió riesgo.
Un investigador del caso señaló que “las ‘viudas negras’ y uno de sus cómplices fueron identificados a partir del análisis de filmaciones, informes de empresas de telefonía celular, movimientos bancarios, aperturas de antena y publicaciones en redes sociales”. En el marco de la causa, personal policial realizó allanamientos en distintos barrios del conurbano bonaerense.
Además, el fiscal solicitó la autorización judicial para realizar “el análisis técnico” de teléfonos celulares secuestrados, con el objetivo de hallar “datos almacenados” vinculados al ataque. El pedido fue avalado por el magistrado interviniente.
En paralelo, en las últimas horas fueron detenidos tres hombres acusados de ser cómplices de otra “viuda negra” en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro. De acuerdo a fuentes del caso, fueron interceptados por la Patrulla Municipal cuando caminaban “en actitud sospechosa”. En el interior de un vehículo vinculado a los detenidos se hallaron precintos plásticos y guantes.
Según se indicó, uno de los sospechosos declaró que eran cómplices de una “viuda negra” que había concretado una cita con un vecino. Al llegar al domicilio, el personal policial encontró a la víctima inconsciente, tras haber sido dormida con un somnífero. La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella y se dispuso la detención de los implicados. (Con información de La Nación)