La Cámara de Diputados le dio este jueves a la madrugada media sanción al Presupuesto 2026 y le ofrendó la primera victoria política al Gobierno tras la reconfiguración del Congreso, consecuencia de las elecciones del pasado 26 de octubre. Aunque los violetas engrosaron su número, los gobernadores volvieron a tener un papel clave, ya que aportaron votos fundamentales para el triunfo de la iniciativa.

Presupuesto 2026: obras públicas, fondos y coparticipación, el combo que aseguró la media sanción

En líneas generales, las provincias se mostraron dispuestas a acompañar la "ley de leyes" desde la hora cero. "Es mejor un mal Presupuesto a ninguno", deslizaron, haciendo alusión a que ya prorrogó dos años consecutivos su hoja de ruta. "El que rige actualmente se escribió en 2022. Todavía no habíamos ganado la copa en Qatar, esa es la distancia que hay", graficó un funcionario distrital con inquietudes futbolísticas.

No obstante, más allá de la buena sintonía, algunos caciques hicieron valer su poder de fuego. Hasta última hora, intentaron meter mano en el articulado y negociaron contra reloj para conseguir más concesiones. Obra pública, coparticipación federal y fondos vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son algunos de los ítems que la Casa Rosada utiliza como moneda de cambio con los mandatarios dialoguistas.

Con el ministro del Interior, Diego Santilli, a la cabeza, la administración de Javier Milei salió a profundizar el perfil acuerdista que trazó luego de ganar los comicios de medio término. El funcionario se reunió con al menos 18 de los 24 líderes subnacionales para apuntalar las iniciativas parlamentarias. La novedad del caso es que no solo llegó con palabras, sino también con fondos bajo el brazo: lo que de verdad importa.

Finalmente, la votación se saldó con 132 luces verdes, 93 rojas y 19 abstenciones. Sufragaron favorablemente legisladores que responden a los oficialismos de Salta, Tucumán, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Catamarca.

Obras, ATN y fondos coparticipables para las provincias

Uno de los que se anotó una victoria en las negociaciones fue el porteño Jorge Macri, quien logró incluir en el proyecto la deuda que el Estado mantiene con CABA en concepto de coparticipación federal. Según estimaciones de la Ciudad, la misma asciende a más de $350 mil millones. Los equipos técnicos de ambas gestiones venían trabajando en conjunto desde hace semanas, cuando Macri se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pese a las conversaciones, el ítem no fue contemplado en el texto inicial elaborado por el oficialismo, lo que generó irritación en la Capital Federal y en el PRO. Así las cosas, Cristian Ritondo tomó las riendas del asunto y reactivó los contactos con el "Colo", viejo compañero de armas en el partido amarillo. Finalmente, Ritondo logró que los libertarios plasmen la acreencia en el texto, aplacando las tensiones entre ambas escuderías, en teoría socias en la "reina del plata".

Otra de las vías para sumar voluntades fue la de los ATN, es decir, las transferencias discrecionales. Si Guillermo Francos hacía uso de una caramelera sin caramelos, la suerte parece ser distinta para Santilli, quien usufructúa una billetera más robusta. Tras un noviembre en el que no hubo giros del Tesoro a las provincias, diciembre se encamina a ser récord en ese sentido. Sugestivamente, el hecho ocurre a la par de las negociaciones tanto por el Presupuesto como por las reformas que empuja Javier Milei.

La consultora Politikón Chaco consignó que, hasta el 12 del corriente, Nación giró $43.000 millones a las jurisdicciones, superando lo pagado en total en los últimos cinco meses. Ese monto, puntualmente, tuvo tres destinos: Tucumán, $20.000 millones; Misiones, $12.000 millones; y Chaco, $11.000 millones.

Los beneficiarios de esas cifras son los gobernadores Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Leandro Zdero. El primero es abanderado del peronismo "amigable". De hecho, sus tres diputados -que integran el bloque Independencia- votarán a favor de la "ley de leyes". Además, a principios de mes, Jaldo había encabezado un acto dando inicio a las obras en el aeropuerto Benajmín Matienzo, un proyecto conjunto entre la provincia y el Gobierno nacional. También se habla de que una dirigente norteña podría ocupar una silla en la Audiencia General de la Nación (AGN).

Los legisladores misioneros, en tanto, suelen acompañar iniciativas del oficialismo. La provincia atraviesa una hora delicada. Pasalacqua anunció que postergarán para enero del 2026 el pago del aguinaldo para los funcionarios de primera línea, incluyendo al Poder Ejecutivo, a los ministros y a responsables de diversas secretarías, entre otros.

Por estos días, se esperan también desembolsos para Catamarca por $ 10.500 millones; Entre Ríos, por $ 7.000 millones; y Salta por $ 6.000 millones. Se trata de territorios administrados por caciques dialoguistas, que prestaron apoyos a la gestión mileísta en distintos pasajes.

Cabe recordar que en noviembre el Gobierno no distribuyó ATN, siendo el único mes durante el 2025 cuya ejecución fue de $ 0; el mes con el mayor monto pagado había sido mayo con $ 21.000 millones totales, por lo cual el parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo mes récord de distribución de ATN no solo para este 2025 sino para toda la era Milei.

En base al giro de ATN, un operador amarillo que conoce los entretelones de las charlas comentó que las provincias van a conseguir "más cosas por afuera del Presupuesto que por adentro". Con ese norte, Diego Santilli mantuvo contactos en las ultimas horas con Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), caciques todos del frente Provincias Unidas.

Esa bancada terminó siendo clave, ya que con sus abstenciones benefició al oficialismo, que terminó alzándose con la media sanción antes de remitir el escrito al Senado.

Para los patagónicos también hubo buenas noticias. A través de gestiones de Torres, Luis Caputo acordó la eliminación de las retenciones al crudo convencional, con el objetivo de preservar la actividad en las cuencas maduras. Cabe recordar que YPF se está retirando de diversas regiones para focalizar la producción en Vaca Muerta.

“Me animaría a decir que es histórico, por lo menos para Chubut: la parte empresarial, los trabajadores, la provincia, el municipio y la Nación avanzamos en una agenda común para generar más trabajo”, señaló el mandatario chubutense al respecto.

Se sumaron al convenio su vecino neuquino, Rolando Figueroa, y el santacruceño Claudio Vidal, dos dirigentes de perfil provincialista, con escasa pero decisiva representación legislativa. (Ámbito)