“Nos toca el desafío de poner de nuevo a la provincia en una senda de desarrollo”, afirmó el ministro Jacob

REDACCIÓN ELONCE
“Tanto el gobernador Frigerio como yo estamos convencidos que es imprescindible la inversión pública, sino también fomentar la inversión privada”, señaló el ministro Hernán Jacob sobre los ejes de trabajo del gobierno entrerriano.
Uno de los cambios que se realizaron en la última semana en el gabinete provincial fue poner a Hernán Jacob al frente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Ríos.
En el programa GPS, que se emite de lunes a viernes de 17:30 a 19:00 horas por Elonce, el ministro expuso el desafío de comandar la obra pública de la provincia: “Es una gran responsabilidad y un hermoso desafío. Primero porque nunca pensé ocupar un cargo de tamaña responsabilidad en el gobierno provincial. Uno lo veía desde el interior y era algo inaccesible. Hoy el destino quiso que tuviésemos que asumir esta responsabilidad. Estoy muy acostumbrado a trabajar junto a Darío (Schneider) y hoy tenemos que enfrentar esta responsabilidad con el mayor esmero posible y con la función de tratar de revertir una curva de decadencia en cuanto a la incidencia de la inversión pública en Entre Ríos, lo que nos ha traído a una situación de desinversión. Basta con dar una vuelta para controlar el estado malo de las rutas, basta con recorrer los edificios escolares o sanitarios para darse cuenta que hay un arrastre de desidia que nos toca el desafío de quebrar esa inercia de decadencia y poner de nuevo a la provincia en una senda de desarrollo. Tanto el gobernador Frigerio como yo estamos convencidos que es imprescindible la inversión pública, sino también fomentar la inversión privada”.
Sobre los lineamientos del Presupuesto provincial, habló sobre algunas obras que se llevarán adelante: “No es solamente lo que está financiado con recursos del Tesoro, que es nuestra única fuente de financiamiento, sino que se contemplan una serie de obras que están nominadas en el Presupuesto sin crédito presupuestario, de las cuales se van a elegir algunas series de proyecto para financiar a través del crédito internacional que el gobernador ha logrado producto de las tratativas y el diálogo con el Gobierno nacional, aun en las diferencias que persisten”.
En esa línea, recalcó: “Las líneas de financiamiento son clarísimas: ponemos el foco en las obras de responsabilidad directa e indelegables del Estado provincial, que son las rutas provinciales, las escuelas y los edificios sanitarios y los centros de atención médica. Por supuesto que no nos desatendemos del estado de las reparticiones como el Registro Civil, las residencias del COPNAF y las cárceles, que tampoco han recibido mayor inversión en las últimas dos décadas. Imagínense que el porcentaje de inversión destinado al presupuesto en los últimos 10 años no superó el cinco por ciento del total de recursos del Presupuesto. Esto nos coloca en una situación de notoria brecha que se agudiza año a año con respecto a nuestros socios de la Región Centro”.
Por tal motivo, el funcionario provincial expresó: “Esta situación requiere un shock de inversión para desaparecer esa brecha, pero sí acortarla y ponernos en condiciones de mayor competitividad. Hasta ahora se ha hecho mucho, primero en el ordenamiento de las tareas, de las reparticiones. Cuando asumimos nuestras funciones en el 2023 nos encontramos con un Estado que no dialogaba horizontalmente, sino que estaba estructurado verticalmente y cada organismo funcionaba como un compartimiento estanco y en el caso puntual del Ministerio, de algún modo, tiene la responsabilidad de coordinar todos los organismos ejecutores de obra pública, tales como Vialidad, IAPV, la Unidad Ejecutora Provincial, la dirección de Arquitectura, la dirección de Hidráulica, etcétera”.
“En muchos casos, hay una superposición de tareas que repercuten en una superposición de organismos que terminan generando gastos improductivos. Si se replican estructuras en distintos organismos, se terminan pagando gastos burocráticos muchas veces innecesarios. En ese sentido, es necesario un trabajo de ordenamiento y articulación, que es lo que hoy nos pone de frente a un desafío e tratar de ejecutar estos recursos que estamos convencidos que se van a lograr, producto de la gestión del gobernador Frigerio y del trabajo que venimos realizando en la definición de estos proyectos, que implicarían un shock de inversión para poner muchos recursos en la conectividad, en las rutas y en obras de energía y portuarias”, indicó.
“Las rutas provinciales están, en general, mal. Nosotros en la definición de las obras estratégicas creemos imperioso la vinculación a través de la ruta 26 entre el puente Rosario-Victoria y la Ruta Nacional Nº 12 y la Nº6 que atraviesa toda la provincia de sur a norte también es necesaria ponerla en valor y darle condiciones óptimas de transitabilidad”, señaló. También dio un marco de importancia al cierre del gasoducto “para dotar de esa infraestructura básicas para el desarrollo de inversiones privadas”. Tampoco dejó afuera la inversión portuaria “que permitan por vía de la Hidrovía Paraguay-Argentina, particularmente a través del dragado Paraná Guazú darle potencial al puerto de Ibicuy y, a partir de allí, con un sistema de puerto barcacero, poder sacar nuestra producción por Entre Ríos. Eso es trabajo entrerriano y eso es mayores inversiones, empleos de calidad y oportunidades que se van a multiplicar en orden a logística, almacenaje, en inversiones vinculadas a la industria y estamos en condiciones de marcar un nuevo horizonte de desarrollo. Creemos que hoy el entrerriano tiene plena conciencia que noalcanza solo con pagar el sueldo de los empleados públicos y los jubilados de la Caja provincial en tiempo y forma. Entre Ríos necesita un espaldarazo y no podemos seguir expulsando entrerrianos a otros lugares porque no consiguen estudiar o trabajar”.