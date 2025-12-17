Comenzó la sesión en Diputados: seguí el debate en vivo

Cerca de las 14.30 comenzó la sesión en la cual la Cámara de Diputados tratará el Presupuesto 2026 y otras leyes clave para el Gobierno. Se espera una sesión maratónica.
La Cámara de Diputados inició en la tarde de este miércoles la sesión especial pedida por el oficialismo para tratar el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.
A las 14:27 horas, más tarde del horario convocado, se pudo superar el número de 129 diputados nacionales necesarios para habilitar la sesión, que se espera que sea maratónica.
Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda no dieron quórum, mientras que Provincias Unidas amagó con seguir esa pauta, pero a último momento Miguel Pichetto y Nicolás Massot hicieron señas para sentarse y los cordobeses asintieron la orden.