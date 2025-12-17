 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Mar del Plata

Golpearon a un abuelo en un geriátrico y quedó registrado: la justificación de la agresora

El violento episodio ocurrió en un geriátrico de Mar del Plata y las nietas del hombre de 86 años hicieron la denuncia cuando fueron a visitarlo. 

17 de Diciembre de 2025
El rostro del hombre con los signos de los golpes
El rostro del hombre con los signos de los golpes

El violento episodio ocurrió en un geriátrico de Mar del Plata y las nietas del hombre de 86 años hicieron la denuncia cuando fueron a visitarlo. 

Un grave episodio de violencia fue denunciado por la familia de Héctor, un hombre de 89 años que se encontraba alojado en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata. El caso salió a la luz luego de que sus familiares advirtieran lesiones visibles durante una visita.

 

Una de las nietas del hombre relató que “mis primas fueron a verlo y notaron marcas en las manos, en los ojos y en la boca”.

 

Héctor padece alzhéimer y tiene una importante disminución visual y auditiva, condiciones que, según la denuncia, habrían derivado en una reacción violenta por parte de una empleada del lugar.

 

De acuerdo al testimonio de la familia, la mujer acusada de la agresión reconoció el ataque y lo justificó al señalar que atravesó un brote psicótico y que el adulto mayor se negaba a tomar la medicación, motivo por el cual lo habría golpeado en reiteradas oportunidades.

 

Tras solicitar un control médico, las nietas confirmaron que Héctor presentaba fracturas en una mano y heridas en el rostro. El hecho ocurrió en un geriátrico del barrio Punta Mogotes, y la familia denunció una situación de extrema vulnerabilidad para los residentes. “Están completamente expuestos, sin nadie que los defienda”, expresaron.

 

Otra familiar cuestionó el accionar de la cuidadora y sostuvo que existían alternativas para administrar la medicación sin recurrir a la violencia. Además, explicó que decidieron retirar de inmediato a su abuelo del geriátrico y luego avanzar con la denuncia, motivados por el temor a posibles represalias, ya que otro familiar directo también residía en el mismo establecimiento.

Temas:

geriátrico Abuelo denuncia Violencia golpiza Mar del Plata
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso