Golpearon a un abuelo en un geriátrico y quedó registrado: la justificación de la agresora

Un grave episodio de violencia fue denunciado por la familia de Héctor, un hombre de 89 años que se encontraba alojado en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata. El caso salió a la luz luego de que sus familiares advirtieran lesiones visibles durante una visita.

Una de las nietas del hombre relató que “mis primas fueron a verlo y notaron marcas en las manos, en los ojos y en la boca”.

Héctor padece alzhéimer y tiene una importante disminución visual y auditiva, condiciones que, según la denuncia, habrían derivado en una reacción violenta por parte de una empleada del lugar.

De acuerdo al testimonio de la familia, la mujer acusada de la agresión reconoció el ataque y lo justificó al señalar que atravesó un brote psicótico y que el adulto mayor se negaba a tomar la medicación, motivo por el cual lo habría golpeado en reiteradas oportunidades.

Tras solicitar un control médico, las nietas confirmaron que Héctor presentaba fracturas en una mano y heridas en el rostro. El hecho ocurrió en un geriátrico del barrio Punta Mogotes, y la familia denunció una situación de extrema vulnerabilidad para los residentes. “Están completamente expuestos, sin nadie que los defienda”, expresaron.

Otra familiar cuestionó el accionar de la cuidadora y sostuvo que existían alternativas para administrar la medicación sin recurrir a la violencia. Además, explicó que decidieron retirar de inmediato a su abuelo del geriátrico y luego avanzar con la denuncia, motivados por el temor a posibles represalias, ya que otro familiar directo también residía en el mismo establecimiento.