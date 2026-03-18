Dolor en el ambiente tradicionalista: murió un tropillero tras accidente laboral en Aranguren

REDACCIÓN ELONCE
José Luis “Neguchi” Nievas, reconocido tropillero, falleció luego de sufrir un accidente laboral que derivó en complicaciones médicas. Era referente de la actividad y colaborador del programa Tierra Gaucha que se emite por Elonce.
Un tropillero falleció tras sufrir un accidente laboral en su domicilio de Aranguren. Se trató de José Luis “Neguchi” Nievas, de 52 años, dueño de la tropilla “La Candelaria” y figura reconocida en el ámbito tradicionalista de la región.
El hecho ocurrió cuando el hombre se encontraba trabajando y recibió un golpe en la cabeza con un tráiler tipo guillotina utilizado para el transporte de caballos.
En un primer momento, el tropillero no le dio importancia a la lesión, pero con el paso de los días presentó una descompensación que motivó la consulta médica.
Tras realizarse estudios, los profesionales detectaron la presencia de coágulos en la zona craneana. Debido a la gravedad del cuadro, Nievas fue intervenido quirúrgicamente en el hospital San Martín de Paraná.
Posteriormente, permaneció internado y atravesó distintas complicaciones en su estado de salud. Finalmente, este lunes se confirmó su fallecimiento como consecuencia de la evolución del cuadro clínico.
De acuerdo a lo informado, no hubo intervención policial ni judicial, ya que el episodio fue considerado un accidente laboral. Desde la Jefatura Departamental Nogoyá indicaron a Elonce que no se registraron elementos que motivaran una investigación en ese sentido.
Trayectoria en el ámbito tradicionalista
Nievas era ampliamente conocido en el ambiente de las jineteadas y destrezas criollas. Además de ser dueño de la tropilla “La Candelaria”, participaba activamente en eventos vinculados a la tradición gaucha.
También se desempeñaba como colaborador del programa televisivo “Tierra Gaucha”, conducido por Gustavo Kapp y emitido por Elonce.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida por parte de allegados, colegas y seguidores del ambiente tradicionalista. Diversas expresiones destacaron su trayectoria, su compromiso con la actividad y su vínculo con la comunidad.