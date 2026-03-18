Halló un sobre con cheques por $37 millones, los devolvió, lo recompensaron con $30 mil y se indignó

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre halló un sobre con cheques millonarios, logró ubicar a su dueño y los devolvió personalmente. Tras recibir $30 mil como retribución, expresó su malestar, envió una carta documento y el caso generó debate en redes.
El caso del hallazgo de cheques por $37 millones generó repercusión y debate luego de que un hombre decidiera devolver el dinero y cuestionara la recompensa recibida, lo que derivó en una carta documento y una fuerte polémica en redes sociales.
El episodio ocurrió el 27 de enero en Córdoba, en la zona de la terminal de ómnibus, donde Mauricio Abdelnur encontró un sobre “medio roto” con documentación de alto valor económico. Según relató, el hallazgo se produjo cuando regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral.
“Salí de mi trabajo a las 6 de la mañana y me fui para mi casa en barrio Lamadrid. En el camino, encontré un sobre grande medio roto y adentro había 37 millones de pesos en cheques”, contó el protagonista en una entrevista televisiva.
Cómo fue el hallazgo y la decisión de devolver el dinero
Abdelnur explicó que, tras encontrar el sobre, permaneció en el lugar durante un tiempo con la intención de ubicar al dueño. Sin embargo, al no obtener resultados, decidió regresar a su domicilio y analizar la situación junto a su familia.
“Lo primero que hice, me quedé ahí esperando a ver si aparecía alguien, pero no. Y esperé, esperé, esperé. Me vine para mi casa, le comenté a mi hijo y me dijo que había que devolverlo. Eso es lo que me encantó de él”, expresó.
Posteriormente, el hombre utilizó herramientas tecnológicas para intentar identificar al emisor de los cheques. “Saqué foto de cada uno de los cheques, y contacté telefónicamente al hombre que los había emitido. Le envié las fotos para no meterme en líos”, detalló.
En ese sentido, también explicó que optó por concretar la devolución de manera presencial para evitar inconvenientes. “Quería que yo le mande la plata por un Uber. Pero era mucha plata, yo no quería eso. Coordinamos y fui con un amigo hasta sus oficinas”, indicó a ElDoce TV.
La recompensa y el reclamo posterior
La situación cambió una vez concretada la entrega. Según relató Abdelnur, tras devolver los cheques recibió una suma de $30 mil como retribución, lo que consideró insuficiente en relación al valor recuperado.
“Vi a la persona con la que había contactado y le devolví los 37 millones. A cambio, me dio 30 mil pesos. Una insignificancia. La verdad que no lo hacíamos por plata, pero me indignó la retribución”, sostuvo.
El malestar no solo fue personal, sino que también impactó en su entorno familiar. “Hasta mi hijo se dio cuenta que me estafaron, porque me lo dijo: ‘Papi creo que te estafaron’. Eso me hizo sentir muy mal”, agregó.
Tras el episodio, un abogado le habría señalado que el procedimiento correcto en estos casos es intervenir a la Policía o a una entidad bancaria, y que existe la posibilidad de recibir una recompensa que puede oscilar entre el 2% y el 10% del monto encontrado.
Carta documento y repercusión en redes
Ante esta situación, Abdelnur decidió avanzar con una carta documento dirigida a la empresa emisora de los cheques, en la que planteó cuestionamientos sobre la retribución recibida y el trato percibido.
“Me enojó que una empresa multimillonaria me haya dado una limosna. Encontré lo que perdieron, le cuidé su patrimonio y creo que me trataron mal”, manifestó con indignación a ElDoce TV.
El caso rápidamente se viralizó y generó un amplio debate en redes sociales, donde se discutió tanto el accionar del hombre como la responsabilidad moral de quien recibió los valores recuperados.
En el cierre de su testimonio, Abdelnur reflexionó sobre lo ocurrido y dejó una frase que sintetizó su malestar: “¿Qué sociedad pretendemos nosotros tener si vos querés actuar de la mejor manera?”. Y concluyó: “Si me vuelvo a encontrar cheques, los tiro directamente”.