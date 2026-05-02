Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba y es puntero de la Zona A del Torneo Apertura

Con goles de Alan Velasco y Milton Giménez, Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero.
Boca derrotó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Único Madre de Ciudades por la fecha 9 que estaba pendiente por el paro que había realizado la Asociación del Fútbol Argentino.
Los goles fueron marcados por Alan Velasco y Milton Giménez, ambos en el primer tiempo. En el complemento, Michael Santos descontó para los santiagueños.
Con este resultado, saltó a la punta del Torneo Apertura y espera resultados para saber si termina en esa colocación.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
48 MINUTOS: ¡MERENTIEL NO PUDO CON AGUERRE!
El uruguayo volvió a perderse el tercer gol de Boca. Definió al medio del arco y el arquero de Central Córdoba le ganó el duelo personal.
41 MINUTOS: ¡MERENTIEL NO PUDO LIQUIDAR EL PARTIDO!
La Bestia recibió un gran pase de Aranda, enfrentó a Aguerre, pero perdió en el mano a mano con el arquero local.
39 MINUTOS: ¡BREY SALVÓ A BOCA!
Michael Santos ensayó una media vuelta que exigió al arquero xeneize.
37 MINUTOS: ¡CASI EMPATA CENTRAL CÓRDOBA!
Marco Iacobellis sacó un disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del palo izquierdo de Leandro Brey. Se salvó Boca.
30 minutos: Más cambios en Boca Juniors
Ingresaron Leandro Paredes y Milton Delgado en reemplazo de Williams Alarcón y Ángel Romero.
25 MINUTOS: ¡ROMERO SE PERDIÓ EL TERCER GOL DE BOCA!
El paraguayo remató entrando al área y la pelota pasó muy cerca del segundo palo de Aguerre. El Xeneize se impone 2-1 en Santiago del Estero.
21 minutos: Dos cambios en Boca Juniors
Salieron Exequiel Zeballos y Milton Giménez e ingresaron Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
11 MINUTOS: ¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!
Michael Santos convirtió el descuento del Ferroviario, que pierde 1-2 ante Boca Juniors.
DESCONTÓ EL LOCAL: Michael Santos la empujó tras un cabezazo en el área y anotó el 1-2 de Central Córdoba vs. Boca por el #TorneoApertura. pic.twitter.com/bMhwhHx9Zx— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
9 MINUTOS: ¡LO TUVO ÁNGEL ROMERO!
El mediocampista de Boca remató con fuerzas de zurda desde afuera del área, pero Alan Aguerre detuvo el disparo.
COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO
Ya juegan la etapa complementaria, Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero.
45 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!
El Changuito Zeballos habilitó a Milton Giménez, quien convirtió el 2-0 sobre Central Córdoba con un toque suave.
AHORA SÍ, MILTON: Giménez recibió de Zeballos cerca del arco y la empujó para el 2-0 de Boca sobre Central Córdoba por el #TorneoApertura. ¡RÁFAGA XENEIZE! pic.twitter.com/Q8hZ5kgZs6— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
43 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!
Alan Velasco lanzó un centro, pero la pelota se desvió en Agustin Quiroga y descolocó a Alan Aguerre. El Xeneize se impone en Santiago del Estero.
¡LO HICISTE VOS, ALAN! Velasco remató, la pelota se desvió y llegó el primero de Boca vs. Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 9 del #TorneoApertura. pic.twitter.com/oAgakbrSTN— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
39 minutos: aviso de Central Córdoba
Lucas Gonzalez remató al arco, pero la pelota pasó por encima del travesaño. Siguen empatando 0-0 en Santiago del Estero.
30 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!
El árbitro Nazareno Arasa cobró un claro fuera de juego de Milton Giménez a instancias del VAR, a cargo de Lucas Novelli.
27 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Milton Giménez empujó la pelota a la red tras un buscapié del Changuito Zeballos.
26 minutos: nuevo intento de Boca Juniors
Ahora fue el turno de Alan Velasco con un remate a distancia a las manos de Aguerre.
19 minutos: Juan Barinaga, amonestado
El lateral derecho de Boca Juniors fue castigado con esa tarjeta por una infracción a Agustín Quiroga.
15 minutos: se animó el Changuito desde lejos
Exequiel Zeballos se hizo cargo de la falta que le cometieron con un derechazo potente despejado por Alan Aguerre. El rebote terminó en un envío al techo del arco.
14 minutos: Fernando Martinez, primer amonestado
El futbolista del Ferroviario se llevó la cartulina por una infracción al Changuito Zeballos.
10 minutos: primeros instantes de conocimiento en Santiago del Estero
El Xeneize toma la iniciativa, pero no está fino en la puntada final ante un rival que no lleva peligro al área de Brey.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.