Trabajadores municipales, jubilados y representantes gremiales se concentraron frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para expresar su rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

Entre los sectores convocantes estuvo la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, cuyos referentes señalaron la necesidad de defender el actual sistema jubilatorio al advertir sobre el impacto que podrían tener los cambios en los haberes y en los derechos adquiridos.

“Estamos defendiendo nuestra ley, la 8732, un sistema jubilatorio que nos abarca a todos, tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. También lo hacemos en representación de un sector que forma parte de este régimen y está incluido en la norma, como es el de los jubilados y jubiladas municipales”, apuntó la secretaria general de la APS, Alejandra Levrand, al cuestionar la reforma a la que consideró "engañosa".

Movilización de jubilados a la Caja (foto Elonce)

“La ley 8732 fue producto de la lucha y la conquista de los trabajadores, y estamos dispuestos a defenderla. Hoy acompañamos esta primera instancia porque muchas veces se cree que estos temas están lejos o que no van a avanzar, pero ya hemos vivido situaciones en las que se perdieron derechos. Por eso es fundamental convocar a los trabajadores activos a defenderla en la calle”, sostuvo.

Protesta contra proyecto de reforma previsional: "Los jubilados no somos la variable de ajuste"

Preocupación por el cálculo de haberes

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de que los haberes jubilatorios se desvinculen de los salarios de los trabajadores activos. Según indicó la referente de los jerarquizados, ese cambio podría derivar en una actualización de haberes mediante fórmulas similares a las aplicadas a nivel nacional.

Movilización de jubilados a la Caja (foto Elonce)

“Debemos señalar que, una vez que un trabajador municipal se jubila, pasa a integrar el sistema como jubilado provincial, aunque sus haberes continúan vinculados al sector municipal y no al provincial. Es decir, todos los trabajadores que prestaron servicios en la municipalidad quedan comprendidos en este régimen. Además, cada aumento salarial que reciben los trabajadores municipales en actividad se traslada automáticamente al sector pasivo municipal”.

Por su parte, la secretaria de Jubilados de la APS, Eva Uhrig, señaló que una modificación en los índices de cálculo afectaría directamente los ingresos de los jubilados municipales; y advirtió que, en ese escenario, los aumentos podrían ser menores y perder poder adquisitivo con el tiempo. “La misma intendenta y el mismo presidente de la Caja, reconocieron que los jubilados municipales son las jubilaciones más bajas de la provincia. Entonces, estamos en una situación bastante complicada y se va a complicar mucho más si se aplica este índice que ellos pretenden para los futuros aumentos”, alertó.

"Los jubilados no somos la variable de ajuste"

“Hoy estamos aquí para decirle al gobernador y a los legisladores que los jubilados no somos la variable de ajuste. Hemos aportado durante toda nuestra vida activa y merecemos una jubilación digna. No aceptamos perder derechos adquiridos y exigimos mayor claridad en todos los aspectos de la reforma que se plantea", completó la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de la ciudad de Paraná, Griselda Ledesma.

Movilización de jubilados a la Caja (foto Elonce)

Y remarcó: "No contamos con un borrador ni con información concreta, y necesitamos conocer qué establece la letra chica y cómo será redactada la iniciativa, porque cualquier ambigüedad puede dar lugar a interpretaciones que perjudiquen a futuro. Por eso reclamamos definiciones claras sobre las reformas que se pretenden impulsar”.