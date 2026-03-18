 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento La Paz

Maltrato animal: incautaron un aire comprimido tras denuncia por el ataque a un perro

Secuestraron un aire comprimido con mira telescópica tras un allanamiento en Villa Alcaraz, mientras continúa la investigación en el marco de una causa por las lesiones que sufrió un perro en una de sus patas.

18 de Marzo de 2026
Secuestraron un aire comprimido
Secuestraron un aire comprimido Foto: Policía de Entre Ríos

Secuestraron un aire comprimido con mira telescópica tras un allanamiento en Villa Alcaraz, mientras continúa la investigación en el marco de una causa por las lesiones que sufrió un perro en una de sus patas.

Incautaron un aire comprimido equipado con mira telescópica tras un allanamiento desarrollado en Villa Alcaraz en el marco de una causa por abuso de armas y lesiones a un perro mestizo, que presentaba heridas en una de sus patas.

 

El procedimiento se realizó durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires, entre Victoria y Diamante.

 

La medida fue ordenada por la Justicia de La Paz y ejecutada por efectivos de la Comisaría N° 17.

En el hecho intervino el fiscal en turno, quien dispuso las medidas correspondientes para continuar con la causa, a partir de la denuncia por las lesiones sufridas por el animal.

 

El caso se enmarca en una investigación por presunto maltrato animal, con intervención de la Justicia de La Paz.

Temas:

maltrato animal La Paz
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso