Maltrato animal: incautaron un aire comprimido tras denuncia por el ataque a un perro

Secuestraron un aire comprimido con mira telescópica tras un allanamiento en Villa Alcaraz, mientras continúa la investigación en el marco de una causa por las lesiones que sufrió un perro en una de sus patas.
Incautaron un aire comprimido equipado con mira telescópica tras un allanamiento desarrollado en Villa Alcaraz en el marco de una causa por abuso de armas y lesiones a un perro mestizo, que presentaba heridas en una de sus patas.
El procedimiento se realizó durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires, entre Victoria y Diamante.
La medida fue ordenada por la Justicia de La Paz y ejecutada por efectivos de la Comisaría N° 17.
En el hecho intervino el fiscal en turno, quien dispuso las medidas correspondientes para continuar con la causa, a partir de la denuncia por las lesiones sufridas por el animal.
El caso se enmarca en una investigación por presunto maltrato animal, con intervención de la Justicia de La Paz.