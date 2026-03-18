Aumento y bono: cuánto pagará ANSES a jubilados y pensionados en abril

ANSES prepara la actualización de haberes correspondiente a abril de 2026, que incluirá un incremento del 2,9% para jubilados y pensionados. La medida forma parte del esquema de movilidad vigente que ajusta los ingresos de manera mensual tomando como referencia la inflación. Además, el Gobierno mantendría el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de los beneficiarios con haberes más bajos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el refuerzo se mantendría en $70.000 durante abril. De esta manera, el esquema de actualización combinará el aumento mensual junto con el bono adicional. El objetivo de la política previsional es amortiguar el impacto del costo de vida en los ingresos de los adultos mayores.

El incremento del 2,9% responde al dato inflacionario que se utiliza para actualizar los haberes con dos meses de rezago. Con ese ajuste, ANSES aplicará el aumento sobre todas las prestaciones del sistema previsional. Esto incluye jubilaciones, pensiones y otras asignaciones que paga el organismo.

Cuál será la jubilación mínima en abril

Con la actualización prevista, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $380.319,31. Ese valor corresponde al haber básico que perciben quienes se encuentran en el nivel más bajo del sistema previsional. El monto se ajusta en función de la fórmula de movilidad vigente.

Jubilados Anses.

Al sumar el refuerzo extraordinario, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un ingreso total de al menos $450.319,31 durante abril. Este esquema se mantiene como una herramienta de apoyo para quienes cuentan con ingresos más reducidos dentro del sistema. En los últimos meses, el bono se consolidó como un complemento clave para sostener el poder adquisitivo.

El impacto del aumento en las prestaciones

El aumento del 2,9% se aplicará sobre todos los beneficios que administra ANSES. La medida se enmarca en la política de actualización mensual de haberes que rige actualmente en el sistema previsional argentino. El ajuste busca acompañar la evolución del índice de precios.

Durante el primer bimestre del año, la inflación acumuló un 5,9%. Ese escenario mantiene la presión sobre los ingresos de jubilados y pensionados. Por ese motivo, el refuerzo extraordinario continúa funcionando como un complemento para amortiguar el impacto del incremento del costo de vida.

De esta manera, ANSES continuará durante abril con el esquema que combina actualización mensual de haberes y bono adicional. La estrategia apunta a sostener el ingreso real de los beneficiarios en un contexto económico marcado por la variación de precios. Las fechas de pago correspondientes al próximo mes se darán a conocer en el calendario habitual del organismo.