 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Actualización

Aumento y bono: cuánto pagará ANSES a jubilados y pensionados en abril

Aunque aún no fue oficializado formalmente, el refuerzo extraordinario que perciben los haberes más bajos se mantendría en el mismo nivel de los últimos meses y se sumará al nuevo monto de la jubilación mínima.

18 de Marzo de 2026
ANSES.
ANSES.

Aunque aún no fue oficializado formalmente, el refuerzo extraordinario que perciben los haberes más bajos se mantendría en el mismo nivel de los últimos meses y se sumará al nuevo monto de la jubilación mínima.

ANSES prepara la actualización de haberes correspondiente a abril de 2026, que incluirá un incremento del 2,9% para jubilados y pensionados. La medida forma parte del esquema de movilidad vigente que ajusta los ingresos de manera mensual tomando como referencia la inflación. Además, el Gobierno mantendría el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de los beneficiarios con haberes más bajos.

 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el refuerzo se mantendría en $70.000 durante abril. De esta manera, el esquema de actualización combinará el aumento mensual junto con el bono adicional. El objetivo de la política previsional es amortiguar el impacto del costo de vida en los ingresos de los adultos mayores.

 

 

El incremento del 2,9% responde al dato inflacionario que se utiliza para actualizar los haberes con dos meses de rezago. Con ese ajuste, ANSES aplicará el aumento sobre todas las prestaciones del sistema previsional. Esto incluye jubilaciones, pensiones y otras asignaciones que paga el organismo.

 

Cuál será la jubilación mínima en abril

 

Con la actualización prevista, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $380.319,31. Ese valor corresponde al haber básico que perciben quienes se encuentran en el nivel más bajo del sistema previsional. El monto se ajusta en función de la fórmula de movilidad vigente.

 

Jubilados Anses.
Jubilados Anses.

 

Al sumar el refuerzo extraordinario, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un ingreso total de al menos $450.319,31 durante abril. Este esquema se mantiene como una herramienta de apoyo para quienes cuentan con ingresos más reducidos dentro del sistema. En los últimos meses, el bono se consolidó como un complemento clave para sostener el poder adquisitivo.

 

El impacto del aumento en las prestaciones

 

El aumento del 2,9% se aplicará sobre todos los beneficios que administra ANSES. La medida se enmarca en la política de actualización mensual de haberes que rige actualmente en el sistema previsional argentino. El ajuste busca acompañar la evolución del índice de precios.

 

 

Durante el primer bimestre del año, la inflación acumuló un 5,9%. Ese escenario mantiene la presión sobre los ingresos de jubilados y pensionados. Por ese motivo, el refuerzo extraordinario continúa funcionando como un complemento para amortiguar el impacto del incremento del costo de vida.

 

De esta manera, ANSES continuará durante abril con el esquema que combina actualización mensual de haberes y bono adicional. La estrategia apunta a sostener el ingreso real de los beneficiarios en un contexto económico marcado por la variación de precios. Las fechas de pago correspondientes al próximo mes se darán a conocer en el calendario habitual del organismo.

Temas:

Anses bono Jubilados jubilaciones Refuerzo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso