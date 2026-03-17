Ayuda Escolar: quiénes cobrarán más de $500.000 en marzo

La Ayuda Escolar volvió a posicionarse como uno de los beneficios más importantes del inicio del ciclo lectivo, luego de que la ANSES confirmara que algunas familias podrán superar los $500.000 en marzo en función de sus ingresos y la cantidad de hijos escolarizados.

El organismo previsional detalló los montos, requisitos y condiciones vigentes para 2026, en un contexto donde los gastos por útiles, indumentaria y materiales representan un impacto significativo en la economía de los hogares.

La prestación está destinada a familias con hijos de entre 4 y 18 años que acrediten su escolaridad, y su pago se realiza cada año al comienzo del calendario educativo.

Cómo acceder y quiénes pueden cobrarla

Para acceder a la Ayuda Escolar, es obligatorio haber presentado el certificado de escolaridad antes del 31 de diciembre del año anterior, un requisito clave para validar el beneficio.

Desde ANSES recordaron que este trámite permite garantizar que los menores asisten a una institución educativa, condición indispensable para percibir la asignación.

Foto: Archivo Elonce.

El pago comienza en marzo y coincide con el inicio de clases en la mayoría de las provincias, lo que convierte a este ingreso en un refuerzo económico estratégico para las familias.

Cuál es el monto por hijo en 2026

Uno de los aspectos más relevantes es que el monto de la Ayuda Escolar se mantiene sin modificaciones desde 2024, con un total de $85.000 por hijo.

Este valor se compone de $55.672 correspondientes al monto base y un refuerzo extraordinario de $29.328, lo que incrementa el impacto del beneficio.

Al multiplicarse según la cantidad de hijos en edad escolar, el ingreso total puede alcanzar cifras elevadas en familias numerosas.

Los casos que superan los $500.000

El dato que generó mayor repercusión es que existen situaciones en las que el cobro total supera ampliamente el medio millón de pesos.

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Por ejemplo, en familias con ingresos de hasta $1.028.268, los montos pueden alcanzar los $605.656 con cuatro hijos y superar los $900.000 en hogares con seis hijos.

En otros tramos de ingresos, el umbral de los $500.000 también se supera, aunque se requiere una mayor cantidad de hijos para alcanzar ese nivel de ingresos.

Cómo influyen los ingresos familiares

El sistema de asignaciones establece escalas según los ingresos del grupo familiar, lo que determina el monto de las asignaciones familiares complementarias.

A medida que los ingresos aumentan, el valor de estas asignaciones disminuye, aunque la Ayuda Escolar se mantiene fija en $85.000 por hijo.

Foto: Archivo Elonce.

En ese sentido, familias con ingresos medios pueden superar los $500.000 con cuatro o cinco hijos, mientras que en los tramos más altos se requiere una mayor cantidad de menores escolarizados.

Casos especiales y plus por zona

El tope de ingresos para acceder al beneficio se mantiene en $5.445.190 para el grupo familiar, aunque existe una excepción importante, comunicó A24.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de ingresos para percibir la Ayuda Escolar, lo que amplía significativamente el alcance del beneficio.

Además, en determinadas regiones del país se suma un plus por zona desfavorable, que puede elevar el monto hasta valores que oscilan entre $92.877 y $110.967 por hijo, siempre que el cobro se realice a través de entidades bancarias.