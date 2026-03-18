Venezuela se consagró en el Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos

Venezuela se consagró campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en Miami. Logró su primer título y aseguró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Venezuela se consagró campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al vencer 3-2 a Estados Unidos en una final disputada en Miami, logrando así el primer título de su historia en la competencia.
Bajo la dirección de Omar López, la llamada “Arepa Power” despachó una ofensiva comandada por Wilyer Abreu, Maikel García y Eugenio Suárez, con jonrón, elevado de sacrificio e imparable, respectivamente, para lograr las tres carreras ante Estados Unidos, que se quedó con 2 rayitas.
Una participación de ensueño tuvo Venezuela en la edición 2026. Para avanzar a la final dejó en el camino al anterior campeón, Japón, y a la sorprendente selección de Italia. Estados Unidos, que llegó a su segunda final consecutiva, no pudo con el ímpetu y la sed de victoria de Venezuela.
El Gloria Al Bravo Pueblo sonó en el IoanDepot Park de Miami, a casa llena, donde miles de venezolanos del público se unieron a los jugadores y técnicos de la selección para cantarlo con orgullo. Lágrimas de felicidad se vieron en muchos rostros. La hazaña se había concretado.
Además de su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol, la selección venezolana aseguró su cupo en los Juegos Olímpicos.
El MVP del CMB fue Maikel García. El criollo bateó para .385 durante todo el Clásico, con un jonrón y siete carreras impulsadas.