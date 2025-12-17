Cuatro mujeres murieron por el incendio en un geriátrico en Mar del Plata

El fuego comenzó en una de las habitaciones del geriátrico Sagrada Familia, en el centro de la ciudad costera. Las víctimas tenían entre 79 y 95 años. Hay varios internados por intoxicación.
Cuatro mujeres residentes de un geriátrico murieron este miércoles en Mar del Plata producto de un incendio en uno de los primeros pisos del establecimiento, ubicado sobre la calle Jujuy, entre 11 de Septiembre y Balcarce. Según informaron medios locales, tres de las mujeres fallecieron en el lugar y la cuarta en el hospital. Además, otros residentes, empleados y doce policías fueron trasladados de urgencia por intoxicación.
El hecho ocurrió esta madrugada cuando el fuego comenzó en la habitación 12 del primer piso del geriátrico Sagrada Familia y rápidamente se propagó a otros cuartos. Las causas del incendio aún se desconocen.
Varias dotaciones de bomberos asistieron ante la emergencia, así como ambulancias y efectivos de la policía. Mientras trabajaban en el lugar e intentaban apagar los focos, se encontraron con los cuerpos de Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95), María Vásquez (80) e Ines Golman (79). Esta última, aún con signos vitales, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, pero falleció en el nosocomio.
En tanto que al menos 12 policías debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación producto del humo inhalado. También debieron ser atendidos en centros médicos residentes del geriátrico y empleados del lugar.
Al momento del siniestro, se encontraban en el lugar 38 adultos mayores, además del personal encargado de su cuidado, quienes debieron ser evacuados de manera urgente.
El secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Rodrigo Goncalvez, habló sobre la complejidad del operativo, al tratarse de una institución que alberga personas mayores. “Son de esos días que a uno no le gusta transitar. El saldo de un incendio donde había 38 adultos mayores es muy duro. Lamentablemente, cuatro mujeres perdieron la vida”, expresó el funcionario.
Goncalvez confirmó que el fuego se inició en una habitación ubicada en el primer piso, pero marcó que la propagación del humo fue determinante.
“No fue un incendio de gran magnitud, pero la saturación de humo fue muy importante. En un geriátrico, donde hay personas con movilidad reducida, la situación se vuelve mucho más compleja”, explicó.
Asimismo, indicó que 13 efectivos policiales resultaron afectados y uno de ellos permanece internado.
“Fue un trabajo arduo. Se logró evacuar a los 38 residentes junto con el personal. De no haberse actuado con rapidez, el saldo podría haber sido aún más grave”, remarcó.
“Estamos atendiendo a las familias y trabajando en la contención de quienes estaban en el lugar. El saldo es negativo y ahora hay que acompañar”, señaló el secretario. En cuanto a las causas del incendio, Goncalvez indicó que aún no se han establecido y que será la Fiscalía la encargada de llevar adelante la investigación.
“La causa todavía no se conoce. Son cuestiones técnicas y hay un trabajo de fondo que tiene que realizar la Fiscalía. Toda la información fue recolectada para que la Justicia pueda actuar”, concluyó.
El geriátrico, que se encuentra a apenas seis cuadras de la playa del balneario La Perla, cuenta con 27 habitaciones en tres plantas y una azotea, según indicaron medios locales. (fuente Clarín)