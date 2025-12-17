Messi llega al país y gran cantidad de fanáticos lo esperan en el Aeropuerto de Sauce Viejo

Decenas de hinchas esperan a Liones Messi en el aeropuerto de Sauce Viejo. El futbolista llega este miércoles al país para pasar las fiestas en familia.
Lionel Messi llega este miércoles a Rosario, tras cerrar una agitada gira promocional por India. Junto a su familia, el astro argentino aterriza en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en el Gran Santa Fe. En las inmediaciones, la gente se agolpó para esperarlo.
Desde allí continuará por vía terrestre hacia su casa de Funes, pero antes será incitado para que al menos muestre una sonrisa y un saludo a la distancia destinado a quienes se levantaron temprano para ir a esperarlo.
Decenas y decenas de simpatizantes argentinos buscan su foto y esperan detrás del alambrado que los separa de la pista.
Como ocurre en cada receso de fin de año, la expectativa de los hinchas en Rosario y sus alrededores es máxima, aunque se descuenta que los movimientos de Leo serán lo más discretos posible para preservar la intimidad familiar.
Messi se instalará una vez más en su ya habitual refugio del barrio privado Kentucky, en Funes, donde pasará las Fiestas rodeado de su círculo más cercano.
Allí compartirá Navidad y Año Nuevo junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos, sus padres y hermanos, entre otros eventuales invitados, en una dinámica que se repite desde hace años y que convirtió al corredor Rosario–Funes en escenario obligado de su descanso.
La estadía de Messi en el país será breve. Su retorno a Miami estaría pactado para la segunda semana de enero, en vísperas de sumarse a la pretemporada de Inter Miami y encarar el comienzo de la temporada 2026, con la Finalissima ante España y el Mundial como principales objetivos deportivos.
Vale destacar que el capitán de la Scaloneta llega al aeropuerto de Sauce Viejo debido a que la terminal de Rosario está cerrada por refacciones.