 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Para pasar las Fiestas

Messi llega al país y gran cantidad de fanáticos lo esperan en el Aeropuerto de Sauce Viejo

Decenas de hinchas esperan a Liones Messi en el aeropuerto de Sauce Viejo. El futbolista llega este miércoles al país para pasar las fiestas en familia.

17 de Diciembre de 2025
Fanáticos esperan a Lio en el aeropuerto de Sauce Viejo
Fanáticos esperan a Lio en el aeropuerto de Sauce Viejo

Decenas de hinchas esperan a Liones Messi en el aeropuerto de Sauce Viejo. El futbolista llega este miércoles al país para pasar las fiestas en familia.

Lionel Messi llega este miércoles a Rosario, tras cerrar una agitada gira promocional por India. Junto a su familia, el astro argentino aterriza en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en el Gran Santa Fe. En las inmediaciones, la gente se agolpó para esperarlo.

 

Desde allí continuará por vía terrestre hacia su casa de Funes, pero antes será incitado para que al menos muestre una sonrisa y un saludo a la distancia destinado a quienes se levantaron temprano para ir a esperarlo.

 

Decenas y decenas de simpatizantes argentinos buscan su foto y esperan detrás del alambrado que los separa de la pista.

 

Como ocurre en cada receso de fin de año, la expectativa de los hinchas en Rosario y sus alrededores es máxima, aunque se descuenta que los movimientos de Leo serán lo más discretos posible para preservar la intimidad familiar.

 

Messi se instalará una vez más en su ya habitual refugio del barrio privado Kentucky, en Funes, donde pasará las Fiestas rodeado de su círculo más cercano.

 

Allí compartirá Navidad y Año Nuevo junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos, sus padres y hermanos, entre otros eventuales invitados, en una dinámica que se repite desde hace años y que convirtió al corredor Rosario–Funes en escenario obligado de su descanso.

 

La estadía de Messi en el país será breve. Su retorno a Miami estaría pactado para la segunda semana de enero, en vísperas de sumarse a la pretemporada de Inter Miami y encarar el comienzo de la temporada 2026, con la Finalissima ante España y el Mundial como principales objetivos deportivos.

 

Vale destacar que el capitán de la Scaloneta llega al aeropuerto de Sauce Viejo debido a que la terminal de Rosario está cerrada por refacciones.

 

Temas:

Lionel Messi
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso