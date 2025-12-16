The Best 2025: Dembélé fue el gran ganador y no hubo argentinos en el once ideal

The Best 2025 tuvo su ceremonia oficial este martes en Doha, Qatar, donde la FIFA distinguió a los protagonistas más destacados de la última temporada. El evento dejó como principal ganador a Ousmane Dembélé, consagrado como mejor jugador, y marcó un dato inédito para Argentina: ningún representante integró el once ideal masculino.

Durante la entrega, el delantero de París Saint-Germain se quedó con el premio mayor tras imponerse en una terna integrada por figuras como Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Lamine Yamal y Harry Kane. Dembélé fue elegido como el mejor futbolista del año por su rendimiento en el conjunto francés.

En cuanto a la representación argentina, el único reconocimiento fue para Santiago Montiel, quien obtuvo el Premio Puskás por el mejor gol de la temporada, mientras que Emiliano Martínez fue superado en la votación al mejor arquero.

El Puskás para Montiel y la única alegría argentina

Santiago Montiel se convirtió en el primer argentino en subir al escenario en The Best 2025 al ganar el Premio Puskás gracias a su gol de chilena con Independiente ante Independiente Rivadavia, en los octavos de final del Torneo Apertura. El delantero del Rojo se impuso sobre otros nueve nominados.

Con esta distinción, Montiel pasó a integrar la lista de argentinos que obtuvieron el galardón, junto a Alejandro Garnacho y Erik Lamela. En la terna también estuvo Pedro de la Vega, quien compitió por su tanto convertido con Seattle Sounders.

Los otros candidatos al premio fueron Alerrando, Alessandro Deiola, Amr Nasser, Carlos Orrantía, Lucas Ribeiro, Declan Rice, Rizky Ridho, Kevin Rodrigues y Lamine Yamal, según informó la FIFA durante la ceremonia.

Donnarumma destronó al Dibu en el arco

Uno de los premios más esperados de The Best 2025 fue el de mejor arquero, que quedó en manos de Gianluigi Donnarumma. El italiano fue reconocido por su labor con París Saint-Germain, donde conquistó la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Italia, además de su participación con la selección de Italia.

Emiliano Martínez, ganador del premio en ediciones anteriores, estuvo nominado junto a Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczęsny, pero no logró retener el galardón.

Actualmente, Donnarumma se desempeña en Manchester City, dato que también fue destacado durante la entrega del premio realizada antes del mediodía en Qatar.

Dembélé, el mejor jugador de The Best 2025

El momento central de la gala llegó con el anuncio del mejor jugador de The Best 2025. Ousmane Dembélé fue consagrado como el futbolista más destacado de la temporada tras una campaña exitosa con PSG.

La lista de nominados incluyó a Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah y Vitinha, todos protagonistas en clubes de primer nivel europeo.

Además del premio individual, el club francés también celebró el reconocimiento a su entrenador, Luis Enrique, quien fue elegido como el mejor director técnico del año.

Luis Enrique y el dominio del PSG

Luis Enrique, otro de los ganadores. Foto: The Best.

Luis Enrique ganó el The Best al Entrenador FIFA luego de conducir a París Saint-Germain a una temporada con títulos de Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia. El español se impuso sobre Enzo Maresca, Hansi Flick, Mikel Arteta, Javier Aguirre, Roberto Martínez y Arne Slot.

En el fútbol femenino, Aitana Bonmatí volvió a quedarse con el premio The Best a la Jugadora FIFA, superando a una extensa nómina que incluyó a Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Alessia Russo y Lauren James, entre otras.

En tanto, Hannah Hampton fue elegida como la mejor arquera del año, mientras que Sarina Wiegman recibió nuevamente el reconocimiento como mejor entrenadora de fútbol femenino.

Sin argentinos en el once ideal masculino

El equipo que ganó a Mejor 11 de la FIFA. Foto: FIFA.

Otro dato destacado de The Best 2025 fue la ausencia de futbolistas argentinos en el once ideal masculino por primera vez. A pesar de las nominaciones de Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi, ninguno fue seleccionado.

El equipo ideal quedó conformado por Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

En cuanto a la afición, los hinchas del Zakho FC de Irak se quedaron con el Premio a la Afición, superando al argentino Alejandro Cinagotto, hincha de Racing, y a Manolo el del Bombo. (Con información de TyC Sports)