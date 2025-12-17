Look boho chic: María Vázquez posó en un establo con denim celeste y palazzo estampado

Look boho chic: María Vázquez compartió una producción de fotos en un establo y mostró un estilismo con camisa de denim celeste, pantalón palazzo estampado y accesorios glam. El entorno ecuestre —caballos, heno y madera— acompañó la estética elegida.
El look boho chic de María Vázquez volvió a quedar en el centro de una producción que la modelo y empresaria difundió en redes sociales, con una sesión de fotos realizada en un establo y un marcado guiño al universo ecuestre.
Lejos de sets urbanos, la escena se construyó con boxes de madera, fardos de heno, caballos y una arquitectura rural que se integró a la estética del estilismo, en una serie de imágenes que destacaron la relación entre moda y naturaleza.
Desde el vestuario, la propuesta se apoyó en prendas de líneas amplias y materiales con texturas visibles, combinadas con una paleta cromática que acompañó los tonos del lugar elegido para el shooting.
Denim celeste como pieza central del conjunto
La prenda protagonista fue una camisa de denim celeste, presentada como “la pieza central del look”, con textura suave y caída liviana, según la descripción del estilismo compartida junto a las imágenes.
María Vázquez llevó la camisa con los botones abiertos y, en algunas tomas, anudada a la altura de la cintura, un recurso que reforzó el perfil descontracturado del conjunto sin salir del tono general de la producción.
En la composición general, el denim se integró al paisaje del establo, con un registro visual que lo alejó de su costado más urbano para vincularlo con el entorno natural del escenario.
Palazzo estampado, cinturón de cuero y accesorios
El complemento del outfit llegó con un pantalón palazzo de tiro alto, con un estampado orgánico en tonos tierra y blanco, de diseño amplio y fluido, que aportó movimiento al conjunto.
El pantalón se completó con un cinturón ancho de cuero marrón, con detalles metálicos y aire artesanal, utilizado para marcar la silueta y sumar un elemento de carácter al estilismo.
En cuanto a los accesorios, la modelo eligió anteojos de sol de gran tamaño con marco oscuro, mientras que el pelo suelto, con ondas naturales y volumen, acompañó el registro relajado; el maquillaje se mantuvo en tonos neutros, con un enfoque de frescura y luminosidad.
El guiño ecuestre y la elección del escenario
El guiño ecuestre se reflejó tanto en el espacio —caballos y elementos típicos de un establo— como en la forma en que el look dialogó con ese universo mediante prendas cómodas, materiales nobles y una gama de colores que se fundió con el paisaje.
En algunas imágenes, María Vázquez posó junto a un caballo, reforzando esa conexión entre el estilismo y el ambiente elegido para la sesión de fotos.
La producción quedó planteada como una combinación de identidad, entorno y moda, con el look boho chic como eje del relato visual que la modelo compartió en sus redes. (Con información de Revista Caras)