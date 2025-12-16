Sofía “Jujuy” Jiménez se lució al borde de la pileta con una microbikini mixta

La modelo compartió una imagen al borde de la pileta y volvió a marcar tendencia en redes sociales. Sofía “Jujuy” Jiménez eligió una microbikini en tonos neutros y un pañuelo estampado, en una postal que reflejó su pasión por el verano.
Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una imagen veraniega que rápidamente se volvió furor entre sus seguidores. La influencer se mostró al borde de la pileta, rodeada de un entorno natural, y lució un look de playa simple pero cuidadosamente elegido.
La publicación fue realizada este martes 16 de diciembre por la mañana, cuando Jiménez apostó por una microbikini mixta que combinó un corpiño strapless en color blanco con una bombacha colaless cavada de tiro alto en tono marrón café. La elección destacó por su contraste de colores y por ajustarse a una de las tendencias que pisa fuerte en la temporada.
Para completar el outfit, la influencer sumó accesorios que aportaron personalidad al conjunto. Llevó un pañuelo de satén estampado en tonos celestes y blancos, atado en la cabeza, que se convirtió en uno de los elementos más llamativos del estilismo.
En el texto que acompañó la imagen, Jiménez escribió: “Soy fan de tomar sol”, dejando en claro su entusiasmo por el verano y por los momentos al aire libre. La frase cosechó miles de interacciones y comentarios de seguidores que celebraron su elección de moda.
En los últimos días, Sofía “Jujuy” Jiménez ya había mostrado otras postales veraniegas en las que apostó por microbikinis, una prenda que se consolida como una de las favoritas de la temporada. En particular, los modelos en tonos claros y celestes se posicionaron como una tendencia fuerte de cara al verano 2026.
Según se pudo ver en historias recientes de Instagram, la influencer también lució una microbikini lisa de corpiño triangular, atado alrededor del cuello, y bombacha colaless. En esas imágenes, optó por un beauty look completamente natural, sin maquillaje, con el pelo mojado y peinado hacia atrás tras un chapuzón en la pileta.
De esta manera, Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a reafirmar su lugar como referente de moda y estilo en redes sociales, combinando prendas simples, detalles actuales y una impronta fresca que conecta con el espíritu del verano. (Todo Noticias Estilo)