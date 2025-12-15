De paseo por Italia, Adrián Suar blanqueó su relación con una periodista deportiva

REDACCIÓN ELONCE
Adrián Suar y Rocío Robles blanquearon su romance con una foto en el Coliseo Romano durante un viaje por Italia que revolucionó las redes sociales.
Después de meses de rumores, Adrián Suar (57) y Rocío Robles (33) decidieron dejar de ocultarse y confirmaron públicamente su relación con una imagen que rápidamente revolucionó las redes sociales.
Una foto en el Coliseo que lo dijo todo
El actor y productor compartió en su cuenta de Instagram la primera foto oficial junto a la periodista deportiva, y eligió un escenario icónico para el blanqueo: el Coliseo Romano. En la imagen, ambos se muestran sonrientes y relajados, disfrutando de un viaje por Italia.
Fiel a su estilo, Suar acompañó la postal con una frase cargada de humor: “¿Cuándo termina la construcción?”, escribió sobre la historia que publicó, generando miles de reacciones entre sus seguidores.
Por su parte, Rocío Robles no tardó en replicar la imagen en su propio perfil y ya venía dejando pistas sobre el romance. Días antes, había compartido una foto de ambos tomados de la mano durante una cena, acompañada por un emoji de corazón rojo, gesto que alimentó aún más las versiones.
La pareja eligió realizar una escapada romántica por Italia, recorriendo distintas ciudades emblemáticas. Además de Roma, Robles compartió postales desde Milano y Venecia, mostrando algunos de los lugares turísticos que visitaron durante el viaje.
Este viaje funcionó como la excusa perfecta para mostrarse por primera vez como pareja, luego de que los rumores de romance comenzaran a circular a principios de 2025. Rocío Robles se desempeña actualmente como panelista deportiva en F3 (ESPN), el programa conducido por Martín Souto.